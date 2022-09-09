Харківські лікарі у Рівному. На базі обласної лікарні відкрили перший в Україні Центр кардіоторакальної хірургії. У медичному закладі працюють серцево-судинні та торакальні хірурги, щоб разом оперувати серце та легені. Харківські медики давно виношували ідею створення такого центру. Проте реалізувати це в рідному місті завадила війна. З хірургами поспілкувалася Сніжана Сидорук.

Доброго дня. Руслан Васильович, як себе почуваєте? - Дякую, дуже добре.

Руслану лише три доби тому лікарі перезапустили серце. Чоловікові - 49. Він - волонтер. Допомагав переселенцям, а місяць тому допомога знадобилася йому самому. У нього діагностували ішемічну хворобу. Єдиним шансом на одужання була операція.

Євген Крючков, лікар-хірург:

Зробили аортокоронарне шунтування, тобто зробили так, що до серця тепер поступає знов кров, яка раніше не могла поступати, бо судини були звужені через атеросклеротичне відкладення.

Під час операції Руслану на чотири години зупинили серце. Увесь цей час він був на апараті штучного кровообігу. Над "моторчиком" чаклувала ціла команда хірургів.

Євген Крючков, лікар-хірург:

Результат в нас позитивний. Хворий став дихати самостійно ще на операційному столі та був переведений в палату інтенсивної терапії вже у свідомості.

Руслан поволі відновлюється від складної операції. Йому ще важко говорити, але він радіє, що його серце забилося по-новому.

Руслан Мельничук, пацієнт:

Ці три дні мене носили, як батьківські теплі руки. Зараз реабілітація йде. Це не все так просто, але дякуючи їхнім зусиллям, я почуваю себе добре.

Операцію Руслану провели у рідному Рівному. Дотепер тут такого не проводили, а пацієнти мусили їхати до столиці. Та віднедавна сюди переїхали спеціалісти з Харкова.

Ольга Бучнєва, завідувачка кардіохірургічного відділення Інституту загальної та невідкладної хірургії:

Ми забезпечували весь Харків оперативними втручаннями. В мене є колектив, котрий може це робити. Але хірург, тоді хірург, коли він працює постійно. Якщо ми зупинимося, ми перестанемо працювати, то в Харкові не буде кардіохірургії. А так ми й в Рівному щось збудуємо, в Харкові - зостанеться.

У Рівне переїхала майже вся команда харківських медиків. Це десятки спеціалістів. Тут вони об'єдналися та створили центр кардіоторакальної хірургії. Він такий перший в Україні.

Євген Крючков, лікар-хірург:

Таких категорій хворих досить багато, але наразі в нас до цього не було жодного такого в Україні зроблено. Це дуже класний досвід, бо вони мають своє бачення цього, ми бачимо своє бачення - і у співпраці є істина.

Такий хірургічний центр планували відкрити у Харкові, але війна все скасувала.

Олег Кобзєв, завідувач Центру кардіоторакальної хірургії:

Під час активних дій в Харкові, на жаль, в нас не було можливості оперувати наших хворих. От в нашій лікарні. Ми були вимушені переміститися. Північ Харкова. Майже там п'ять кілометрів від окружної дороги по прямій. Тобто біля самої лікарні неодноразово були прильоти вибухових пристроїв, там снарядів.

Новостворений центр розмістився на базі Рівненської обласної лікарні. Наразі тут працюють понад пів сотні лікарів з районів, де тривають бої чи які потрапили в окупацію.

Віктор Ткач, директор Рівненської обласної клінічної лікарні:

Ми маємо унікальну можливість взяти собі на роботу хороших висококласних фахівців, які можуть дуже серйозно нас підсилити. Потенціал області для цього величезний. Кількість пацієнтів дуже велика.

Харківські лікарі у Рівному вже провели дві операції. Результатом і медики, і пацієнти задоволені. У Руслана попереду ще тривала реабілітація, але він вже планує своє повернення до волонтерства.

Чекаю етап відновлення і в життя. - І знову будете допомагати іншим? - Безумовно.