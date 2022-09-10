В День спорту у Львові частина учасників міжнародного онлайн -марафону пробіглися заради українських бійців [ Редагувати ]
На підтримку ЗСУ. В День спорту у Львові частина учасників міжнародного онлайн -марафону пробіглися заради українських бійців. Так спортcмени і просто поціновувачі бігу долучилися до збору коштів на бронежилети. Мета - передати у зону бойових дій 20-ти тисяч одиниць. Чи вдалося зібрати гроші - розкаже Христина Гашенко.
Благодійна суботня пробіжка львів'ян стартує з найбільшого парку міста. На початку - хвилина мовчання в пам'ять про загиблих на війні. А далі - розминка. І за мить - стартують.
Серед учасників як досвідчені бігуни, так і початківці…
Та є і ті, хто взагалі ніколи не бігав. 9-річна Злата фінішує першою. Дівчинка професійно займається великим тенісом.
Злата, учасниця благодійної пробіжки:
Я думала, що мені буде тяжкіше, виявилося, що ні. - І ти пробігла скільки? - 3 км.
У Злати на фронті рідні, тому вона добре розуміє, чому прийшла.
Злата, учасниця благодійної пробіжки:
Вони реально герої. Я насправді скучаю по дяді і двоюрідному дяді, бо вони воюють. Мені хочеться побачити їх веселими
Дорослі учасники долають більші дистанції…
Тарас Нижник, учасник благодійної пробіжки:
Почуваюсь фантастично. Це мій перший напівмарафон.
Щоб взяти участь, бігуни донатили.
Михайло Ткач, учасник благодійного забігу:
Це той забіг, який би я не хотів бігти, але з другої сторони, я відчуваю велику повагу і я відчуваю себе у боргу перед тим, хто зараз на фронті , це маленький внесок, який я можу зробити.
Загалом бігла майже сотня львів'ян. Кожен - свою дистанцію. До міжнародного онлайн-марафону, який створили майже місяць тому, уже долучилась тисяча бігунів із 29 країн світу. Організувала сьогоднішньої пробіжку спортсменка Орися Дем'янюк. Її рідний брат Юрій та чоловік Дмитро, дворазовий учасник Оліймпійських ігор і чемпіон Європи з легкої атлетики, зараз на фронті.
Орися Дем'янюк, спортсменка, організаторка благодійної пробіжки:
Зліва - це чоловік, а зправа - мій рідний брат Юра. Вони там зустрілись. Вже більше 4х місяців ми не бачилися із ними.
Орися вважає своїм обов'язком допомагати усім українським бійцям.
Орися Дем'янюк, спортсменка, організаторка благодійної пробіжки:
Коли ти лишається сам на сам з собою, то трохи накриває. Просто розуміння того, що від тебе по суті нічого не залежить, в тій ситуації там, рухає далі і заставляє робити щось тут. Бо тут ти можеш якось трошки ту ситуацію направити. Можеш зробити щось, щоб допомогти їм там.
Організаторам благодійного марафону уже вдалося зібрати мільйон гривень. Мета - на фронт відправити 20 тисяч бронежилетів.
Кирило Новіков, співорганізатор благодійної пробіжки:
Відповідно це на ту суму яка станом на сьогодні - це можна зробити 180 -200 бронежилетів, але ми розраховуємо , що сума буде більша на кількість бронежилетів буде більша і всі вони потраплять до тих, хто боронить нашу країну.
Тарас Нижник, учасник благодійної пробіжки:
Хлопці, ми віримо у вас, тримайтесь, ми з вами!
Аби зібрати необхідну суму на бронежилети, львів'яни планують організувати ще й благодійний заплив.
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