Цього року професійне свято всіх, хто має відношення до спорту, затьмарене війною.

Замість спортивної форми - військова. Війна змусила багатьох українських спортсменів змінити олімпійську арену на поле бою. Сьогодні у них свято - День фізичної культури та спорту. Як його відзначили - розкаже Анатолій Журавльов..

Слова українського гімну мають особливе значення для кожного з присутніх, вони багато разів чули їх за кордоном. Адже всі ці люди прославляють Україну своїми спортивними здобутками на міжнародному рівні.

Стелла Захарова, Олімпійська чемпіонка, віце-президент Федерації спортивної гімнастики:

Мы вернулись с нашей сборной командой Украины с Мюнхена, с Чемпионата Европы. Ребята вопреки всему привезли золото, серебро и бронзу.

В українських спортсменів, тренерів, робітників фізичної культури сьогодні - професійне свято.

Сергій Бизов, голова Всеукраїнської профспілки спортсменів, працівників сфер фізичної культури і спорту:

Ми сьогодні зробили це, щоб підняти бойовий дух атлетів. Людей, які сьогодні покладають себе в військовий час, щоб підняти на світовій арені державний прапор, щоб там залунав гімн. Олімпійське полум'я, як і вічний вогонь, він горить не в смолоскипах, а в серцях і очах оцих людей.

Присутніх організатори заохочують до нових звершень грошовими преміями, путівками для оздоровлення, вручають особисті подяки.

Володимир Саєнко, заступник голови Федерації профспілок України:

Ми впевнені, що вони нам дадуть ну такий - оживлять - молоду, сильну кров в нашу організацію.

Цього року професійне свято всіх, хто має відношення до спорту, затьмарене війною. Тисячі українських спортсменів від початку повномасштабного вторгнення росії стали на захист батьківщини.

Ольга Саладуха, бронзова призерка Олімпійських ігор:

Щонайменше 133 спортсмена і тренера загинуло захищаючи нашу землю. 113 об'єктів спортивної інфраструктури зруйновано або пошкоджено. З колегами-однодумцями ми працюємо над тим, щоб викреслити повністю російський і білоруський спорт із світової спортивної спільноти і багато федерацій нас вже підтримало.

Сергій Руденко 24 лютого разом із дружиною пішов записуватися до лав тероборони.

Сергій Руденко, віце-президент Федерації кікбоксінгу:

Ірпень, Гостомель. Прямо наш підрозділ - 35-й - ми участвовали з першого дня. І поки ми не вигнали ворога з-під Київської області, ми не вернулися до міста. І зараз командую підрозділом. Вивозим 200-тих, 300-тих і сопровождаємо всі грузи.

Сергій каже - сьогоднішня зустріч допомогла присутнім ще більше скріпити спортивну спільноту. Аби наші атлети та гімнасти, боксери та футболісти продовжували й надалі прославляти Україну у світі.