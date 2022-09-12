Дрони, що наносять удари, ведуть розвідку і переносять вантажі. Вінницькі волонтери - Андрій Турка та Іван Олішевський розробили власні коптери для українських військових. Прилади вже зібрані, й незабаром їх оснастять штучним інтелектом.

Юлія Корчевська бачила безпілотники й розкаже про них більше.

Невеликі, стрімкі

До того ж здатні завдати величезного клопоту окупантам.

Ну что, будем падать? Мы "медленно" падаем.

Ці дрони - нова розробка вінницьких волонтерів Андрія Турка та Івана Олішевського. Ідея створювати власні коптери для допомоги військовим спала на думку чоловікам ще навесні.

Андрій Турко, розробник дронів:

Стало зрозуміло, що ми впораємося із цим завданням і наші алгоритми, які ми придумаємо, вони будуть трошки відрізнятися від інших дронів. Так. Дрони - це ж нагальна потреба наших військових. Вони можуть виконувати завдання і тилової можна навіть роботи. Дрон може виконувати ж не тільки бойові завдання. Наприклад, їм можна привозити якісь, дуже швидко, й необхідні речі! Якісь ліки…

Вага, яку здатен перенести дрон, це дозволяє. Коптер підіймає до півтора кілограма.

Боєць, або підрозділ, який потребує щось - він може поставити координати. І цей дрон зможе доставити, сісти там де вкажуть і принести те, що треба дуже швидко. Навіть в умовах, коли немає комунікації.

Головна мета розробників, щоб прилад був не гіршим за європейські аналоги, але у рази дешевшим.

Андрій Турко, розробник дронів:

Ми йдемо з такою метою, щоб це був стартап. По перше - це може бути дешевше ніж любі аналоги іноземні. По-друге - треба робити локалізацію їх виробництва в Україні. Для того, щоб наша боєздатність була підвищена. За рахунок наших дронів.

Самотужки чоловіки спроєктували навіть начиння.

Андрій Турко, розробник дронів:

Це польотний контролер. Це дуже необхідна річ. Яка розроблена нашим інженером. І станом на зараз дописується своя проборітарна прошивка, яка дасть просто колосальні можливості для керування дроном.

Важливо, що дрон не зможе перехопити ворог.

Ми підключаємось до дрона за допомогою режиму "Type-С" на телефоні. Зараз це платформа "андроїд". Якщо все в порядку ми можемо будувати маршрут. Він зберігається у пам'яті телефона. Якщо що ми можемо заздалегідь створити маршрут і зекономивши час його відправити. Як будується маршрут. У нас є карта. Вона працює як онлайн, так і офлайн. Тобто перед тим, як ми будем працювати на якійсь локації - ми завантажуємо цю локацію.

Потім додають гео точки. І відправляють коптера на завдання.

В нас є три точки. Точка скидання, проміжна точка маршруту і точка повернення. Перша точка - це проміжна точка маршруту. Ми хочемо залетіти з боку наприклад. Щоб нас не виявили. Ми переміщаємо курсор, або вводимо координати вручну. І ставимо точку. Раз, наприклад, два. Три. Ось тут. Потім ми обираємо точку скидання, наприклад, тут. Або вручну, або так ввели. І точку повернення. Куди дрон буде повертатись після виконання завдання.

У планах розробників наділити дрони штучним інтелектом. Тоді вони зможуть не тільки виконувати поставлені завдання, а й самотужки збирати інформацію та виявляти цілі.

Іван Олішевський, інженер:

На нейромережі, яка в реальному часі аналізує картинку з бортової камери, виявляючи цілі, позначаючи їх і в залежності від того яке буде завдання у дрона, він зможе це або відправити комусь, або автоматично прицілитись і зробити прицільний удар.

Нині тривають останні випробування і вже незабаром винаходи відправлять у зону бойових дій. Розробники розраховують, що з часом їхні коптери отримають шанс на масове виробництво.