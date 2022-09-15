Долар по 42, а половина держбюджету - на війну. Уряд днями презентував проєкт кошторису на наступний рік. В Кабміні документ вже охрестили "переможним".

Чому саме? Що ж буде з економікою країни в наступному році? За рахунок чого наповнюватимуть державну скарбницю? І чи варто українцям розраховувати на підвищення мінімалки та пенсій?

Про все це - прямо зараз розкаже Ірина Баглай. Вона проаналізувала попередні показники видатків.

Бюджет-2023 в уряді назвали "бюджетом Перемоги" - тому розходи запланували 50 на 50. Так розділили витрати на наступний рік у Кабміні. І вони збільшились удвічі в порівнянні із мирним часом. Половина видатків піде на Збройні сили України та оборонку. При чому витрачати будемо суто свої кошти.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

Капітальні видатки відсутні. Це стосується лише оборони й безпеки. Фактично - це і є переведення економіки, переведення бюджету на військові рейки, коли ми фінансуємо армію і вся країна для цього працює. Армія буде фінансуватись 100 відсотків без затримок.

А от з другої половини держбюджету фінансуватимуть соціально захищенні статті - зарплати, пенсії й допомогу переселенцям. І тут розраховуємо на фінансову підтримку партнерів. Для збалансування дефіциту, а його прогнозують на рівні 20 відсотків (38 млрд доларів), вже домовились про три джерела надходжень закордону. Подушку фінансової безпеки наповнюватимуть і коштами від продажу військових облігацій (11,7 млрд доларів від США, 1,4 млрд доларів від МВФ та 8 млрд доларів від Євросоюзу, 3,5 млрд доларів фінансування на місяць).

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

Ми говоримо про три джерела цього додаткового фінансування дефіциту бюджету від наших партнерів. Євросоюз ми просимо макрофінанс у розмірі 12 млрд доларів, тобто, мільярд щомісяця. МВФ, який мав би нам надати також 12 млрд на наступний рік. І Сполучені Штати по 1,5 млрд доларів щомісяця. В цілому це 3,5 мільярда щомісяця, які повністю перекриють дефіцит бюджету.

Також Кабмін пропонує створити бюджетний Фонд ліквідації наслідків збройної агресії росії у розмірі щонайменше 19 млрд грн. Економити будемо на витратах на органи держвлади. (мінус 11,6 млрд грн у порівнянні з 2022, 25 відсотків) урізатимуть зарплату та премії. А ще один зі шляхів - цифровізація послуг державних органів.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

Цифровізація і "Дія" дає змогу робити таку оптимізацію, назву один приклад - послуга по зміні прописки, яка появилась в "Дії"... Ми зробили один реєстр прописки в державі електронний. І це дозволяє прибрати 17 тисяч чиновників, які вели запис в зошитах. Станом на сьогодні ми вже скоротили близько восьми тисяч чиновників, попереду ще кілька десятків скорочень, тисяч вакансій і чиновників.

У подоланні безробіття ставку чиновники роблять на малий та середній бізнес.

Сергій Марченко, міністр фінансів України:

Передбачається програма підтримки грантів малого та середнього бізнесу. На це передбачено 1,7 млрд грн. Передбачено компенсацію відсоткових ставок в банківській системі 16 млрд грн - це ті посили для економіки, які ми можемо собі дозволити. На відновлення наслідків руйнації від військової агресії - це ще 26 млрд грн, які будуть також спрямовані та будуть створювати попит з боку держави.

Що ж до економічних прогнозів - фінансова погода залежатиме від новин з фронту, пояснив прем'єр. Середній курс долара у бюджеті-2023 - 42 гривень. Але на кінець року прогнозують всі 50. Мінімальна зарплата та прожитковий мінімум цьогоріч будуть на одному рівні, без змін - 6 тисяч 700 грн та 2 з половиною (2589) тисячі відповідно. Середня зарплата, за прогнозами уряду, становитиме 18 з половиною тисяч. Що ж до пенсій - значного збільшення теж чекати не варто, незначна індексація запланована на перше березня.