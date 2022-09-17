Орлани - це єдині дрони, які росія може протиставити нашим. Але й вони у них уже закінчуються - про це розповів міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Аби стати абсолютним переможцем у цифровій війні,нашій армії потрібно ще більше безпілотних літальних апаратів. І це реально завдяки проекту "Армія дронів", який стартував 1-го липня. Десятки країн світу вже збирають гроші на "електронні джмелі" для ЗСУ. Михайло Манилюк з'ясовував - скільки вже надонатили та чому дрони такі важливі для нашої перемоги?

Ці кадри зафіксував розвідувальний дрон на Донеччині. Кілька російських загарбників вирішили здатися в полон. Якби не підняті вгору білі прапори, - наші захисники неодмінно пригостили б орків смертоносними подарунками!

А це вже Херсонщина. Бійці аеророзвідки вистежили позиції росіян і за допомогою безпілотника влучно відпрацювали по ворожій бронетехніці. Бойові машини ворога перетворилися на металобрухт!

За допомогою ось таких "електроних жуків", наші розвідники максимально точно корегують вогонь артилерії, яка добряче псує плани непроханих гостей!

Лінія фронту зараз дуже широка! За російським військом потрібно стежити, і вдень, і вночі, аби той не просунувся вперед! І тому наші аеророзвідники наголошують - на передовій завжди дефіцит безпілотників!

Позивний "Єнот", військовослужбовець Збройних сил України:

Вони по 16 годин в сутки літають. Ну і звісно ламаються. Дронів потрібно дуже багато. Якщо будуть дрони - можливість вогневого ураження артилерії зросте багатократно.

Окрім безпілотників, артилерія має й інші засоби наведення на ціль. Але вони сильно програють у порівнянні з дронами за багатьма параметрами.

Позивний "Єнот", військовослужбовець Збройних сил України:

Якщо дрон корегує, вони попадуть в ціль. Якщо без дрона, ну за допомогою цих радарів, про котрі я говорив. В ціль, вони її спугнуть, вони не попадуть. Тобто без дронів у нас нема влучень. Зараз війна дронів, дронів й артилерії.

Системна закупівля, ремонт "повітряних жуків", а також спеціальний курс навчання пілотів. Із першого липня в Україні стартував проект "Армія дронів". У Генштабі та Міністерстві цифрової трансформації зазначають - українським аеророзвідникам потрібні навіть домашні квадрокоптери!

Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації України:

Громадяни будь-якої країни можуть відправити дрон, яким вони ще вчора знімали природу, а сьогодні наші військові знімають природу - де ховаються орки для того, щоб їх ліквідувати. Ми отримуємо багато таких дронів, багато отримуємо від дітей.

За два з половиною місяці люди з усього світу передали на потреби Збройних сил України вже більш як сто власних безпілотників!

Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації України:

В нас був випадок, коли дитина передала свій маленький іграшковий дрон і це також було приємно.

США, Канада, Велика Британія, Німеччина і звісно ж Україна. До проекту "Армія дронів" долучилися вже сімдесят шість країн світу - звітує міністр.

Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації України:

До армії дронів вже долучилися через платформу "Юнайтед-24" тисячі людей, які допомогли зібрати більше мільярда гривень на закупівлю саме дронів. Ми вже законтрактували 975 пташок для того, щоб вони потрапили в Україну і пішли на фронт. Частина вже прийшла. Тобто проект активно розвивається. Нам потрібно, щоб на всю лінію фронту постійно - кожної години, кожної хвилини - було доступно плюс-мінус двісті пташок, які можуть літати на 20-30-60 кілометрів.

Минулого місяця, завдяки донатам, в Україну стали надходити потужні БЕЗПІЛОТНІ КОМПЛЕКСИ для потреб Сил оборони. Ось цей - здатний проводити розвідку на відстані до тридцяти кілометрів! У повітрі може перебувати близько години. Перші кілька десятків таких шпигунів, які до того ж стійкі до несприятливої погоди та здатні бачити ворога навіть уночі, вже допомагають нашим військовим на фронті!

Олександр, представник компанії-виробника дрона:

Завдяки його характеристикам наші воїни можуть працювати на висоті до трьох кілометрів. Цей дрон має тепловізор на борту і тому ним можна користуватися в нічний час.

Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації України:

Останнє, що ми купували і ми дивимося, що попит є на це - це "Вармейти" - польські дрони. Вони вміють працювати з флай-ай разом. Це дрони "Камікадзе" і вони з високою швидкістю летять і на досить нормальну відстань. Тобто вони є ефективними і РЕП нічого не може з ними зробити.

У Міністерстві цифрової трансформації наголошують - у цифровій війні Україна ВЖЕ виграє в росії. Дрони неабияк допомагають нашим захисникам визволяти нові й нові населені пункти на Харківщині та Херсонщині. А згодом ми зможемо здивувати ворога ще більше - коли рахунок безпілотників буде йти на тисячі і цей величезний рій знищуватиме підрозділи ворожої армії, мов у голівудському бойовику!