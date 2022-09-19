"рф наражає на небезпеку весь світ": Зеленський про обстріл Південноукраїнської АЕС (відео) [ Редагувати ]
У понеділок, 19 вересня, президент України Володимир Зеленський заявив про те, що росія своїми обстрілами Південноукраїнської АЕС наражає на небезпеку весь світ. Про це він написав у Telegram.
За його словами, світова спільнота має зупинити росію, доки не стало пізно.
Він повідомив, що вночі за 300 метрів від Південноукраїнської АЕС прилетіла російська ракета. Внаслідок чого сталося короткочасне відключення електролінії.
Окупанти знову захотіли постріляти, але забули, що таке атомна станція. Росія наражає на небезпеку весь світ. Маємо зупинити її, поки не пізно.
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