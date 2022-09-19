У понеділок, 19 вересня, президент України Володимир Зеленський заявив про те, що росія своїми обстрілами Південноукраїнської АЕС наражає на небезпеку весь світ. Про це він написав у Telegram.

За його словами, світова спільнота має зупинити росію, доки не стало пізно.

Він повідомив, що вночі за 300 метрів від Південноукраїнської АЕС прилетіла російська ракета. Внаслідок чого сталося короткочасне відключення електролінії.