Роками вони створювали квітучі ландшафти, зводили сучасні парки й сквери Маріуполя. Та в один день змушені були залишити все - дім, усі свої досягнення, роботу. Бо рятувались від війни. Та на новому місці жителі Маріуполя розпочали все з нуля.

Працівниця комунального підприємства, що займалось озелененням Міста Марії, очолила трест зеленого господарства у Чернівцях, а її заступницею стала головна дендрологиня Маріуполя. Жінки розповіли, яким запам'ятали рідне місто, та яким бачать своє майбутнє життя.

Мільйони гривень з міського бюджету, відрядження Україною та європейськими містами. З 2015-го в Маріуполі почали втілювати кращий досвід ландшафтного дизайну і перетворили місто на казку. Зелені зони й парки осучаснили, розповідає працівниця тамтешнього зелентресту Марина Дзюба.

Марина Дзюба, переселенка з Маріуполя, керівниця тресту зеленого господарства Чернівців:

Це великий парк імені Гурова, також у цьому районі парк Петровського. Він також чекав реконструкції. Майже всім можна пишатися. І зеленими насадженнями, і дуже гарний фонтан і пішохідний, і каскадний. І світлове обладнання. Він був до того зелений, але з озелененням, яке було закладене ще 200 років тому.

Понад 200 тисяч тополь і кленів, пишні троянди й затишні галявини. Маріуполь потопав у зелені та квітах!

Наталія Гончарова, заступниця керівниці тресту зеленого господарства Чернівців:

Це було висаджено 93 тисячі тюльпанів, 60 тисяч нарцисів, 60 тисяч мускарів і 30 тисяч крокусів. Така собі маленька Голландія. Всього лише 90 квадратів. Але виглядало дуже ефектно.

Улюблену справу та напрацювання десятків років жінкам довелось покинути. Після виїзду з Маріуполя Наталія встигла попрацювати у Львівській міській раді. Знайти роботу за фахом намагалась і Марина. І ось колеги, які разом працювали у Маріуполі, опинились у Чернівцях.

Марина Дзюба, переселенка з Маріуполя, керівниця тресту зеленого господарства Чернівців:

Десь місяць ми приходили до себе, я розіслала своє резюме такими установами. Чернівці відгукнулись. Так опинилася перед вами.

Вони не припиняють стежити за тим, що відбувається у Маріуполі. Колись чарівні куточки міста здебільшого зруйновані обстрілами, занедбані чи розкрадені окупантами. Так сучасний фонтан з театрального скверу помітили у так званій "ДНР".

Він вже функціонував майже два роки. Так, його забрали.

У старовинні Чернівці жінки, які шанують красу, закохались одразу. Проте мають ідеї, як додати місту шарму.