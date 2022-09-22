Працівниці комунального підприємства Маріуполя влаштовують життя у Чернівцях [ Редагувати ]
Роками вони створювали квітучі ландшафти, зводили сучасні парки й сквери Маріуполя. Та в один день змушені були залишити все - дім, усі свої досягнення, роботу. Бо рятувались від війни. Та на новому місці жителі Маріуполя розпочали все з нуля.
Працівниця комунального підприємства, що займалось озелененням Міста Марії, очолила трест зеленого господарства у Чернівцях, а її заступницею стала головна дендрологиня Маріуполя. Жінки розповіли, яким запам'ятали рідне місто, та яким бачать своє майбутнє життя.
Мільйони гривень з міського бюджету, відрядження Україною та європейськими містами. З 2015-го в Маріуполі почали втілювати кращий досвід ландшафтного дизайну і перетворили місто на казку. Зелені зони й парки осучаснили, розповідає працівниця тамтешнього зелентресту Марина Дзюба.
Марина Дзюба, переселенка з Маріуполя, керівниця тресту зеленого господарства Чернівців:
Це великий парк імені Гурова, також у цьому районі парк Петровського. Він також чекав реконструкції. Майже всім можна пишатися. І зеленими насадженнями, і дуже гарний фонтан і пішохідний, і каскадний. І світлове обладнання. Він був до того зелений, але з озелененням, яке було закладене ще 200 років тому.
Понад 200 тисяч тополь і кленів, пишні троянди й затишні галявини. Маріуполь потопав у зелені та квітах!
Наталія Гончарова, заступниця керівниці тресту зеленого господарства Чернівців:
Це було висаджено 93 тисячі тюльпанів, 60 тисяч нарцисів, 60 тисяч мускарів і 30 тисяч крокусів. Така собі маленька Голландія. Всього лише 90 квадратів. Але виглядало дуже ефектно.
Улюблену справу та напрацювання десятків років жінкам довелось покинути. Після виїзду з Маріуполя Наталія встигла попрацювати у Львівській міській раді. Знайти роботу за фахом намагалась і Марина. І ось колеги, які разом працювали у Маріуполі, опинились у Чернівцях.
Марина Дзюба, переселенка з Маріуполя, керівниця тресту зеленого господарства Чернівців:
Десь місяць ми приходили до себе, я розіслала своє резюме такими установами. Чернівці відгукнулись. Так опинилася перед вами.
Вони не припиняють стежити за тим, що відбувається у Маріуполі. Колись чарівні куточки міста здебільшого зруйновані обстрілами, занедбані чи розкрадені окупантами. Так сучасний фонтан з театрального скверу помітили у так званій "ДНР".
Він вже функціонував майже два роки. Так, його забрали.
У старовинні Чернівці жінки, які шанують красу, закохались одразу. Проте мають ідеї, як додати місту шарму.
Ви налаштовані змінювати щось? - Ну а як же? Нам цікава ця робота.
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