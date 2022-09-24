російські окупанти не полишають спроб відновити втрачені позиції на сході, де йдуть тяжкі бої. Тим часом як українські бійці продовжують наступ, зокрема, в напрямку Лимана.

Про це повідомляє Інституту вивчення війни (ISW).

Українські сили продовжують відбивати спроби росіян повернути втрачені позиції навколо східного Куп’янська. Окупанти намагалися зруйнувати дамбу в Печенігах, щоб підтопленням з річки Сіверський Донець і порушити українське матеріально-технічне забезпечення на східному березі, але безуспішно.

Триває наступ ЗСУ на північ і північний захід від Лиману. Російські окупанти повідомляли про прорив своєї оборони в районі Карпівки та Рідкодуба, однак це простування поки не підтвердив Генштаб.

Донецька область

Однією з найголовніших цілей Кремля і його ставлеників є захоплення Донбасу, тож окупанти продовжують регулярні обстріли з реактивної артилерії вздовж лінії фронту навколо Бахмута та Донецька.

ЗСУ продовжують наступ, а росіяни намагаються повернути позиції: карти боїв на ранок

При цьому війська рф здійснили невдалий наземний штурм Зайцевого та Майорська в районі Бахмута та навколо Новомихайлівки, Авдіївки, Опитного та Кам’янки в районі Донецька.

Південь

Російські війська продовжують намагатися відновити втрачені позиції та вести вогонь уздовж усієї лінії зіткнення на півдні. Ворог організовує оборону окупованих територій та використовує повітряну розвідку для пошуку можливостей відвоювати позиції, які утримують ЗСУ.

Тим часом наші бійці продовжують нищити окупантів на південному напрямку. Зокрема, було вражено понтонну переправу в Новій Каховці, два скупчення озброєння та техніки ворога в Бериславському районі, а також ще в Каховському та Херсонському.

Завдано удару по станції радіоелектронної боротьби в районі Крутого Яру, також ракетний комплекс "Тор" окупантів у Баштанському районі.

Під українським вогнем опинилася і колона противника зі зброєю та технікою в Каховці, знову завдано удару по Каховському мосту.