Благодійний фонд Future for Ukraine відкриє у Львові безкоштовний розвиваючий хаб "Левчик" для дітей із розладами аутистичного спектру. Проєкт реалізується за підтримки Інклюзивно-ресурсних центрів у Львові.

Команда вже підписала договір оренди в історичній будівлі площею 600 кв. метрів та знайшла мецената для запуску проєкту, яким став український бізнесмен Вадим Столар. Відкриття заплановане на початок грудня цього року. Завдяки меценатським коштам фонд закриє витрати на всі ремонтні роботи, які потрібно виконати на початку, для майбутнього функціонування центру, а також щомісячну оренду приміщення.

"Як багатодітний батько я знаю, яких титанічних зусиль коштує виростити дітей. Але воно того варте, бо кожна українська дитина - це наше світле майбутнє. І майбутнє має бути у кожної дитини. Це - найкраща інвестиція, яку можливо зробити у житті", - зазначає бізнесмен Вадим Столар.

Станом на 1 серпня, у Львівській області офіційно зареєструвалися 245 тисяч внутрішньо переміщених осіб. З-поміж них майже 750 дітей з аутизмом. Вони потребують допомоги - системної реабілітації та соціалізації.

У програмі хабу передбачені такі корекційні заняття: ABA-терапія та PECS-терапія, заняття з логопедом й нейропсихологом, арт-терапія, сенсорна інтеграція, адаптивна фізкультура, кінезіотерапія тощо. Зокрема ігрові вправи спрямовані на фізичний та емоційний розвиток, допомогу у соціалізації, підвищення рівня володіння власним тілом.

У закладі надаватиметься перевага дітям переселенців, оскільки через війну та вимушений переїзд, діти з розладом спектру аутизму (РСА) перебувають у сильному стресі. Це може нашкодити їхній психіці й спровокувати затримку у розвитку на роки.

У Фонді розповідають, що планують допомагати понад 100 дітям із розладами аутистичного спектру щомісяця.

"Люди швидко включаються у допомогу військовим. І це правильно, бо всі хочуть якомога швидшої перемоги. Ми як фонд думаємо про майбутнє України, а це наші діти. Надважливо зараз дбати про їхній психологічний стан. Тому допомога дітям є для нас одним із пріоритетних напрямків", - зазначає директорка зі стратегії FFU Олена Ніколаєнко.

Для підтримки діяльності хабу потрібно майже 800 тисяч гривень на місяць. Саме тому Фонд незабаром розпочне фандрейзингову кампанію, щоб якнайшвидше забезпечити діяльність центру на найближчий період.