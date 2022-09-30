В Україні триває декомунізація. Цього разу залишків історії радянського союзу позбулись в селі Прилбичі на Львівщині. Там знесли кількаметрову статую жінки, яку в свій час так звані "совєти" встановили на місті скульптури Матері Божої. Христина Гашенко бачила як зносили монумент.

Кількаметрова статуя жінки розфарбована у синьо-жовті кольори височіє в самому центрі міста. Поруч - плити із прізвищами загиблих у Другій світовій.

Галина Гевело, жителька села Прилбичі:

За радянських часів, ще за моїх часів, коли ми ходили в школу, звісно було 9 мая, ми приходили сюди, тут вручали нагороди ветеранам і так дальше. Памʼятники були, гімни, парад - на сьогоднішній день ми хочемо свого, нашого, національного.

Цю статую совіти встановили у 60-х роках. Натомість усі пам'ятки, які нагадували про Україну, знищили. Знесли навіть релігійні скульптури.

Роман Карпа, староста села Прилбичі:

На цьому місті була Матір Божа, її комуністичний режим на той час зніс і вивіз в ліс, жителі нашого села робили пошуки, але нам не вдалося знайти її.

Знести радянський монумент вирішили усім селом.

Ганна Михайлівна, жителька села Прилбичі:

Вона поставлена за руських, а чо вона має стояти тут, якщо вона поставлена за руських, як руські так гноблять нашу Україну і наші люди гинуть, най ставлять щось за Україну.

Сьогодні росія продовжує знищувати не лише міста та села України, але й нашу історію та культуру, каже доброволець Станіслав Лісовий. Особливо це помітно на тимчасово окупованих територіях.

Станіслав Лісовий, доброволець Збройних сил України:

Візьмемо до прикладу Херсон, коли ця велика стела їхня на в'їзді у місто її зразу перефарбували із блакитно-жовтого прапору в триколор, в цю ганчірку. Починають переіменовувати вулиці, починають знищувати всі українські пам'ятки для того, щоб люди забули історію свою. Так як вони робили це в радянські часи, так і це роблять зараз. Це їхня система незмінна.

Офіційно на Львівщині пам'яток радянського союзу близько двох сотень. Щоб демонтувати їх, потрібно спочатку скасувати статус. Втім цього документу жителі Львівщини від Міністерства культури України поки не отримали.

Назар Мединський, громадський активіст:

Скерували звернення в Міністерство культури про надання дозволу для зняття, а скажемо для зняття дозвільного статусу пам'ятки. Відповідно все, що є в рамках 170, ми очікуємо відповідь Міністерства культури, а це що поза 170 - це є речі, які громади можуть самостійно зносити.

Якщо громадськість Львівщини отримає всі необхідні документи на демонтаж залишків радянського союзу, то область стане першою в Україні, де успішно завершать процес декомунізації.