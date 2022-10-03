Благодійний фонд Вадима Столара разом з його засновником з початку війни системно допомагає військовослужбовцям, лікарням, громадським організаціям, а також постраждалим від воєнних дій людям. За сім місяців надано допомоги більш ніж на 182 млн грн, йдеться у звіті Фонду.

"Загалом з початку повномасштабного вторгнення до медзакладів було доправлено 72,5 тис. одиниць медикаментів та гігієнічних засобів. Надіслано 15 тис. тонн гуманітарної допомоги до регіонів, де ситуація найкритичніша. Волонтери Фонду роздали людям 156,8 тис. продуктових наборів. Також було приготовано та надано 613,9 тис. порцій гарячої їжі захисникам на позиціях та людям, які цього найбільш потребували. На різноманітні потреби було передано 162,3 тис. л палива", – зазначають у організації.

В той самий час на потреби військових Фонд Вадима Столара закупив та передав 143 квадрокоптерів та тепловізорів, 19 спеціалізованих позашляховиків та бронеавтомобілів, 25,1 тис. одиниць військового спорядження та одягу. Загалом за сім місяців Фонд надав допомоги медзакладам на 17,9 млн грн, населенню – на 74,1 млн грн, військовим – на 64,7 млн грн, благодійним та громадським організаціям і на соціальні проєкти – на 25,2 грн. Загальна сума допомоги від Фонду та його засновника становить більш ніж 182 млн грн.



"На жаль, воєнна агресія Росії проти України триває, Збройні сили та громадяни стикаються з новими викликами, а отже – не можна складати руки у питаннях підтримки армії та цивільних. Маємо згуртуватися навколо країни, Президента та народу, бо всі разом ми – справжня сила! І ми обов’язково переможемо!", – наголосив Вадим Столар.



У звіті підкреслюється, що від початку війни Фонд реалізував і надалі реалізовує низку соціальних проєктів. Зокрема, триває проєкт "Відновись", у межах якого сотні сімей, які втратили під час воєнних дій батька або залишились без житла, мали змогу безплатно відпочити у Карпатах – загалом відбулося вже два таких заїзди у серпні та вересні.

"Для жителів деокупованих сіл Київщини Благодійний фонд Вадима Столара ініціював проєкт з обстеження організму за показниками крові, адже стрес прискорює або навіть спричиняє хвороби. Але їхньому розвитку можна запобігти, якщо вчасно діагностувати. Діти-переселенці зі східних областей, які наразі живуть в Київській області, завдяки Фонду взяли участь у футбольному турнірі. До змагання хлопців готували професійні тренери. Для киян Фонд організував проєкт "Спорт на районі", в межах якого кожен може безплатно потренуватися, зокрема фітнесом. Крім того, було започатковано соціальну ініціативу у вигляді прямих ефірів з психологом, мета яких – психологічна підтримка українців під час війни", – розповідається у звіті.

Долучилися волонтери Фонду Вадима Столара і до евакуації мирних жителів з гарячих точок. Зокрема, минулого тижня вони евакуювали жителів міста Куп'янськ.

"Благодійний фонд Вадима Столара разом з засновником і надалі допомагатиме ЗСУ та українцям в тилу, продовжуватиме надавати все необхідне для підтримки людей та якнайшвидшої перемоги України! Долучайтеся!", – закликали у Фонді.