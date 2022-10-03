"Франція хоче зробити ціну війни нестерпною для росії" - прем'єр [ Редагувати ]
Прем'єр-міністр Франції Елізабет Борн заявила, що країна готова зробити ціну війни для росії нестерпною та забезпечити покарання за винним у військових злочинах проти України. Про це пише CNN.
За її словами, рф, ймовірно, ініціюватиме ескалацію у війні проти України, але опір українських захисників зобов'язує Францію "бути на висоті".
При цьому Борн зазначила, що санкції проти росії працюють, і економіка країни агресора задихається.
Франція готова і хоче зробити ціну війни нестерпною для росії. Наша країна має твердий намір, щоб злочини, вчинені росією, були задокументовані, віддані суду і покарані.
Вона також додала, що з початку війни Україна отримала від Франції допомогу у розмірі понад 200 мільйонів євро.
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