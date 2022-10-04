У Нацбанку презентували 10-гривневі монети, на яких закарбовано образ бійців ТРО [ Редагувати ]
Нові гроші - на честь бійців територіальної оборони. У Нацбанку презентували 10-гривневі монети, на яких закарбовано образ народних оборонців України. Який вигляд мають нові гроші та як отримати пам'ятну монету - розкаже Ніна Коломієць.
Вони з перших днів повномасштабної війни мало не з голими руками стали на захист рідної землі. Рили окопи та будували блок-пости. Будь-якими засобами зупиняли озброєного до зубів ворога.
Для жителів Сумщини - перший трофей, полонені. Взяли без єдиного вистріла.
Образи бійців територіальної оборони, які напередодні відзначили своє свято, - тепер закарбовані на новій монеті.
Ігор Танцюра - командувач Сил територіальної оборони Збройних сил України:
Готовність до спротиву - це гасло сил тероборони ЗСУ, викарбуваний на цій монеті. Сили тероборони прийняли до своїх лав понад 100 тисяч українців, які разом з іншими видами і родами військ ЗСУ захищали Київ, Суми, Чернігів, пильнують рубежі на півночі нашої держави, тримають оборону Харкова, Миколаєва, Запоріжжя, звільняють Харківщину, Донеччину та Херсонщину в даний час.
Нові десять гривень мають той самий аверс, як і звична монета цього номіналу. І так само - придатні для розрахунків.
Олексій Шабан, заступник голови Національного банку України:
Це перша обігова монета серії "ЗСУ", що за розмірами і технічними характеристика ідентична до звичайної монети 10 грн. Крім того, це перша монета з таким значним тиражом - 10 млн.
Пам'ятні монети найближчим часом потраплять в обіг, повідомляють у Нацбанку. А відтак новенькі 10 гривень - із образами наших захисників уже скоро з'являться у гаманцях українців.
Віктор Зайвенко, директор Департаменту грошового обігу Національного банку України:
Таким чином ми започатковуємо випуск обігових пам'ятних монет цією монетою. В програмі, яку анонсував Нацбанк до 2025 року, - ми плануємо випускати по 1-2 монети в рік, присвячені Збройним силам України.
Завдяки новому монетному ряду образи сучасних героїв, які виборюють свободу України на фронті, назавжди залишаться викарбуваними в металі.
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