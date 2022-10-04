ЗСУ звільнили вже більше 1500 міст та сіл, - Тимошенко [ Редагувати ]
Українські військові звільнили вже 1534 населених пунктів, що розташовуються в Донецької, Луганській, Миколаївській, Харківській та Херсонській областях.
Про це повідомляє заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.
"Вже деокуповано 1 534 населених пункти. На території Донецької, Луганської, Миколаївської, Харківської та Херсонської областей триває відновлення роботи органів державної влади", - розповів він.
При цьому на деокупованих територіях, вже організовано роботу 1 445 гуманітарних штабів.
Крім цього, за словами Тимошенка, вже 500 населених пунктів розміновано.
До того ж:
- поліція відновила свою роботу у 1 200 населених пунктах;
- органи місцевого самоврядування запрацювали у 1 508 населених пунктах;
- відновили роботу 933 медичних заклади;
- заклади освіти відновили роботу у 981 населеному пункті;
- послуги соцзахисту громадяни отримують у понад 1 000 населених пунктах.
- фінансовими послугами забезпечено 922 населені пункти.
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