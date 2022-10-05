Дружина президента України Олена Зеленська здійснила візит до Республіки Польща, у межах якого провела зустріч із першою леді цієї країни Агатою Корнгаузер-Дудою, виступила на Варшавському безпековому форумі та отримала присуджену українському народові Премію лицаря свободи. Про це повідомляється на сайті президента.

Свій візит Олена Зеленська розпочала із зустрічі з першою леді Республіки Польща.

Дружина Президента України подякувала колезі за незмінну позицію Польщі – чіткі меседжі на підтримку нашої держави пролунали під час виступу Президента Анджея Дуди на 77-й сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Олена Зеленська відзначила, що підтримка України для всього світу – це інвестиція у майбутнє. Вона розповіла про нову можливість для такої підтримки – свою фундацію Olena Zelenska Foundation, яку нещодавно презентувала у Нью-Йорку.

Це новий спосіб долучитися до відновлення України через відбудову освіти, медицини чи гуманітарну допомогу. Буду рада презентувати всі ці напрямки в Польщі.

Перші леді обговорили новий формат співпраці двох країн у галузі медицини – обмін досвідом між українськими та польськими лікарями у сфері надання допомоги пацієнтам з важкими опіковими травмами.

Разом з Агатою Корнгаузер-Дудою перша леді України відвідала Інститут охорони здоров'я дітей у Варшаві, де на лікуванні перебувають евакуйовані українські діти. Це не лише клініка, а й дослідний центр. Тут проводять понад 7 тис. операцій щороку. Інститут також приймає близько тисячі студентів, які проходять тут практику та стажування. Крім того, у закладі мають змогу навчатися й обмінюватися досвідом 400 дитячих лікарів різного профілю. Лікарня також має симуляційний навчальний центр, де на спеціальних приладах вчать робити операції. Зараз в Інституті на лікуванні перебуває 11 дітей з України, наймолодшому хлопчику всього чотири роки, але він бореться з онкологією як справжній герой і терпляче виконує всі вказівки лікарів.

Олена Зеленська подякувала за роботу працівникам закладу та професору Петру Чаудерні, завдяки зусиллям якого у Польщі створили хаб Unicorn для евакуації на лікування дітей із Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру у Львові.

Під час візиту до Польщі Олена Зеленська також виступила на щорічному Варшавському безпековому форумі (ВБФ).

Під час Варшавського безпекового форуму дружина президента отримала Премію лицаря свободи, присуджену народу України. Цю нагороду вручає Фондом Казимира Пуласького видатним діячам, які сприяли популяризації цінностей генерала Пуласького: свободи, справедливості та демократії. Цього року організатори нагородили український народ, який протистоїть російській агресії.

Є відомий польський девіз: "За нашу і вашу свободу». Дякуємо, що ви з нами. Знаємо, що будете з нами до кінця. До нашої й вашої перемоги".

Перша леді також зустрілася з українськими тимчасовими переселенцями в Польщі та представниками української громади в цій країні.