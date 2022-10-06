Дитяча футбольна академія ФК "Металіст" тимчасово переїхала із Харкова до Чернівців. Юнаки й підлітки - надія українського футболу, з 24 лютого через постійні обстріли та вибухи змушені були ховатися у підвалах та метро, нарешті можуть вчитися, тренуватися і спокійно спати вночі. Всі вони дякують чернівчанам за гостинність, але мріють якнайшвидше повернутися до рідного Харкова.

Вихованець Харківської футбольної академії клубу "Металіст" - 14-річний Ілля мріє стати зіркою спорту, рівняється на відомих гравців і тренується щодня.

Ілля Грищенко, вихованець дитячої академії ФК "Металіст":

Подобається дуже сильно, хочу стати професійним футболістом, грати у ПЛ або більше.

Своїми досягненнями хлопець телефоном ділиться із батьком. Адже той боронить Україну та рідну Харківщину від російських варварів.

Ілля Грищенко, вихованець дитячої академії ФК "Металіст":

Хочу радувати, і стараюсь для нього, для всіх і для себе. Ми навіть не знали, що він пішов, він сам це вирішив. Він сказав маму підбадьорити, тому що мама дуже сильно переживає за нього, ми всі переживаємо. Сказав дивитись за сестрою, за мамою.

Юні футболісти, які після 24 лютого залишилися у Харкові, продовжували тренуватись - між тривогами та обстрілами.

Іван Шаповалов, вихованець дитячої академії ФК "Металіст":

Сиділи у підвалі, потім почали виходити із братами до футбольної поляни, грали кожен день. Рядом були прильоти. Було дуже страшно, але віримо в Бога. Бог нас зберіг.

Але для більшості улюблена гра стала недоступною. Чотири місяці хлопці не виходили на поле. А потім тому керівництво клубу вирішило вивезти спортсменів до Чернівців. Нині тут півсотні хлопців 11-15 років. Декого супроводжують батьки, але більшість дітей - самостійні.

Максим Можаєв, тренер дитячої академії ФК "Металіст":

Підтримка була і батьків, і керівництва клубу. А що робити? Ці хлопці, які залишились в Україні, Харкові, ми їх сюди перевезли. А які змогли виїхати - вони зараз за кордоном.

Перші тижні у Чернівцях для юних гравців були непростими. Діти налагоджували побут та звикали до тиші.

Ілля Лема, вихованець дитячої академії ФК "Металіст":

Я в "Металісті" з шести років, все життя я тут займаюся. Я дуже мріяв повернутись до тренувань.

Майже щовихідних у Чернівцях харківські футболісти беруть участь в міських та обласних змаганнях, які допомагають вихованцям "Металісту" не втрачати форми.

Максим Можаєв, тренер дитячої академії ФК "Металіст":

Найголовніше, щоб вони людьми стали добрими. Ну і щоб кожен з них грав на вищому рівні.

Діти щасливі, що знову грають. Але тривожаться за рідних, разом із тренерами стежать за новинами із Харкова і радіють успіхам наших бійців.