Журналіст Рікард Йозвяк заявив про те, що декілька країн Європейського союзу, крім Угорщини, блокували восьмий пакет санкцій проти росії. Про це він написав у Twitter.

Він зазначив, що зазвичай у блокуванні нових санкцій проти рф звинувачують Угорщину. Проте цього разу на її бік стали декілька інших країн. За його словами, йдеться по Кіпр, Мальту, Бельгію та Грецію.

Hungary normally gets the blame (and rightly so) when it comes to watering down the EU's #Russia sanctions but for this package honorable mentions to 🇨🇾🇲🇹🇧🇪🇬🇷! Budapest is truly learning from the best in Brussels. #Ukraine