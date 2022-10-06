Журналіст Рікард Йозвяк заявив про те, що декілька країн Європейського союзу, крім Угорщини, блокували восьмий пакет санкцій проти росії. Про це він написав у Twitter.

Він зазначив, що зазвичай у блокуванні нових санкцій проти рф звинувачують Угорщину. Проте цього разу на її бік стали декілька інших країн. За його словами, йдеться по Кіпр, Мальту, Бельгію та Грецію.

Будапешт справді вчиться у кращих у Брюсселі.