Декілька країн ЄС блокували нові санкції проти росії: в ЗМІ назвали перелік [ Редагувати ]
Журналіст Рікард Йозвяк заявив про те, що декілька країн Європейського союзу, крім Угорщини, блокували восьмий пакет санкцій проти росії. Про це він написав у Twitter.
Він зазначив, що зазвичай у блокуванні нових санкцій проти рф звинувачують Угорщину. Проте цього разу на її бік стали декілька інших країн. За його словами, йдеться по Кіпр, Мальту, Бельгію та Грецію.
Будапешт справді вчиться у кращих у Брюсселі.
Hungary normally gets the blame (and rightly so) when it comes to watering down the EU's #Russia sanctions but for this package honorable mentions to 🇨🇾🇲🇹🇧🇪🇬🇷! Budapest is truly learning from the best in Brussels. #Ukraine— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) October 6, 2022
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