Рада ЄС затвердила восьмий пакет санкцій проти росії за її агресію проти України. Про це повідомляє Єврокомісія.

Цей пакет є відповіддю на війну росії проти України, у тому числі незаконну анексію української території на основі фіктивних "референдумів", мобілізації додаткових військ та відкритих ядерних загроз.

Цей пакет запроваджує нові заборони на імпорт ЄС на суму 7 млрд євро для обмеження доходів росії, а також обмеження на експорт, які ще більше позбавлять кремлівський військово-промисловий комплекс ключових компонентів та технологій, а російську економіку - європейських послуг та досвіду.

Санкції також позбавляють російську армію та її постачальників додаткових конкретних товарів та обладнання, які необхідні для ведення війни на території України. Цей пакет також закладає основу необхідної правової бази для запровадження обмеження цін на нафту, передбаченого G7, зазначили в Єврокомісії.

Нові експортні обмеження

Рішенням ЄС запроваджено додаткові експортні обмеження, спрямовані на скорочення доступу росії до військових, промислових та технологічних товарів, а також її можливості розвивати військовий сектор.

Санкції включають заборону на експорт вугілля, включаючи коксівне вугілля (яке використовується на російських промислових підприємствах), певні електронні компоненти (використовуються в російській зброї), технічні вироби, що використовуються в авіаційній галузі, а також деякі хімічні речовини.

Додано заборону на експорт стрілецької зброї та інших товарів відповідно до Регламенту проти тортур.

Нові обмеження на імпорт

Євросоюзом узгоджено додаткові обмеження на імпорт на суму майже 7 млрд євро. Вони включають заборону на ввезення в росію готової продукції та напівфабрикатів зі сталі, машин та обладнання, пластмас, транспортних засобів, текстилю, взуття, шкіри, кераміки, деяких хімічних продуктів та ювелірних виробів не із золота.

Введення обмеження нафтових цін G7

Пакет знаменує початок реалізації в рамках ЄС угоди G7 про експорт російської нафти. У той час як заборона ЄС на імпорт російської сирої нафти морем повністю залишається в силі, цінова стеля після її введення дозволить європейським операторам здійснювати та підтримувати транспортування російської нафти до третіх країн за умови, що її ціна залишиться нижчою за заздалегідь встановлену "стелю".

Це допоможе ще більше скоротити доходи росії, зберігаючи при цьому стабільність світових енергетичних ринків за рахунок продовження поставок. викликають серйозне занепокоєння у всіх європейців.

Цей захід перебуває у тісній координації з партнерами по G7. Він набуде чинності після 5 грудня 2022 року для сирої нафти та 5 лютого 2023 року для нафтопродуктів після ухвалення додаткового рішення Радою ЄС.