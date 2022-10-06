Обстріл Запоріжжя: з-під завалів дістали ще трьох загиблих [ Редагувати ]
У четвер, 6 жовтня, з-під завалів після ракетного удару у Запоріжжі дістали ще три тіла загиблих. Кількість жертв обстрілу зросла до чотирьох осіб. Про це повідомляє "Суспільне".
Станом на 14:30 рятувальники продовжують розбирати завали житлового будинку у Запоріжжі.
З-під зруйнованих конструкцій дістали тіла 3 загиблих, повідомили у рятувальній службі.
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