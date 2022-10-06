Подоляк порівняв путіна з диктатором-людожером з Уганди [ Редагувати ]
Джерело: Офіс президента України
Президент росії володимир путін схожий у своїх рішеннях з диктатором-людожером з Уганди Іді Аміном, який називав себе "завойовником Британської імперії".
Про це повідомляє радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.
"Угандійський диктатор Іді Амін називав себе владикою всіх звірів на землі, риб у морі та завойовником Британської імперії (все одно ніхто не міг перевірити). Путін називає себе власником Донецька, Луганська, Херсона, Запоріжжя та вкраденої ЗАЕС. Знайдіть 10 відмінностей", - написав Подоляк.
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