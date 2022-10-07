Вони були поранені на війні, але не втратили надії, і якнайшвидше хочуть повернутися у стрій! У столиці відкрили віртуальну лабораторію, у якій за допомогою симуляторів навчатимуть військових виконувати бойові завдання. Організатори центру зараз шукають гроші, щоб створити свою армію пілотів та аеророзвідників. Подробиці знає Михайло Манилюк.

На наших очах військовослужбовцю допомагають одягти 3D-окуляри. Він бере в руку важіль управління і… піднімає в небо винищувач!

Сергій ще у 2015-му отримав важке поранення на сході України. Втратив руку й ногу. Та попри це просто зараз опановує віртуальні польоти!

Сергій Храпко, військовослужбовець Збройних сил України:

В моєму випадку трошечки складніше, тому що потрібно дві руки, бажано. Але навіть однією рукою власне я можу керувати літаком, просто стабільна швидкість так би мовити без всяких крутих віражів, бо одна рука, а швидкість треба додавати обома руками.

У кабіні цього віртуального винищувача легко забути, що це лише симуляція, каже Сергій. Усе - немов у реальності! Можна навіть стріляти ракетами по ворожих об'єктах.

Так стріляє Сергій на симуляторі. А так - наші пілоти на фронті, знищуючи російських загарбників.

Аби вижити, пілотам треба маневрувати, вміти літати на низькій висоті, залишатися максимально непомітними для ворога, і при цьому точно влучати у ціль! Усі ці навички можна вдосконалити на цьому авіасимуляторі.

Ярослав Бондаренко, співавтор проекту:

Ми можемо масштабувати на симуляторах бої. Наші бійці можуть тренувати пілотів. Вони можуть намагатися збити літак, вони можуть бути розвідкою летіти дронами і ставити мітки для наших винущувачів або артилерії. Це масштабна така візуалізація симулятра, який можна накладати реальні бої відпрацьовувати, а також відпрацьовувати ті бої, які вже відбулися, щоб виправити якісь помилки і так далі.

Ігор Іванов, авіа-інженер:

Ми збираємося створити класи льотно-тактичного навчання, які дозволять пілотам освоювати певний досвід, які вже набуті на полі бою. Втілювати в життя, обмінюватися цим досвідом.

Сотні українських військових через війну тепер люди з інвалідністю. Для них ця віртуальна лабораторія - по суті Центр реабілітації. Де можна не лише посидіти за симулятором.

Юрій Зозуля, співавтор проекту:

Ми начали пропонувать військовим пораненим попробувать - це і гра в баскетбол, і пін-панк, і саме головне - це кататися на серфі. І вони всі боялися, казали - ні, це не для нас, ми вже не ті. І ми їх почали ставить. І коли перший поїхав без ніг - і всі побачили... Це фан, це граний настрій і люди понімають, що життя не закінчилося на пораненні.

Втім організатори центру переконують - за допомогою супутникового зв'язку - навіть бійці з важкими пораненнями зможуть керувати дронами на фронті, сидячи тут, у лабораторії. І Сергій Храпко, який уже вміє піднімати в небо віртуальний винищувач та бомбардувати умовних ворогів, - чекає, коли така нагода в нього з'явиться в реальному житті!