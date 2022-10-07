Ужгородська бодібілдерка завоювала золото та підняла прапор України на престижних змаганнях "Арнольд Класик Євро-2022" [ Редагувати ]
Ужгородська бодібілдерка Юлія Гомбош на престижних змаганнях "Арнольд Класик Євро-2022" в Іспанії, що проходять під патронатом Арнольда Шварценеггера, стала найкращою в Європі, завоювала золото та підняла прапор України на переможний пʼєдестал. Перемогу присвятила своїй країні та її Збройним силам.
Спортсмени не мовчать, розповідають про Україну і закликають колег допомагати всіма можливими способами - твердить переможниця. Загалом в Іспанії наша збірна виборола 42 медалі, і з них 21 - золота. Євген Соломін зустрівся з найсильнішою бодібілдеркою у Європі.
Юлія щойно повернулась із турніру в Іспанії - і вже в спортзалі.
До найпрестижніших для бодібілдерів змагань – "Арнольд Класік" - жінка почала готуватися задовго до вторгнення росії в Україну. Розповідає: коли летіти ракети і падали бомби на українські міста, зайти в спортзал і тренуватися було вкрай непросто. Але бажання заявити про Україну на міжнародній арені переважило.
Юлія Гомбош, бодібілдерка:
Очень многие спортсмены прерактили выступать. Это связано и со стрессом, многие наши девушки-спорсменывыехали за границу. Лично для себя я приняла решение - выступлю во что бы то ни было.
Цього разу іспанська Севілья приймала найсильніших спортсменів-бодібілдерів Європи. Змагання традиційно проходили під патронатом легендарного Шварценеггера. Позиція залізного Арні щодо агресії проти України відома і однозначна. Спортсмен, актор і екс-губернатор Каліфорнії засуджує росію.
Арнольд Шварценеггер, екс-губернатор Каліфорнії:
Україна не починала цю війну. Її не починали ні націоналісти, ні нацисти. Її почала влада в кремлі. Через свою жорстокість тепер росія ізольована від цивілізованого співтовариства держав.
На європейських змагання були і росіяни. Але їм заборонено виступати під прапором країни-терористки. Українців іноземці впізнавали та підтримували.
Юлія Гомбош, бодібілдерка:
Испанцы очень тепло. Когда спрашивали: какая страна? Они очень тепло реагировали! Очень много в Испании функционеров, которые понимали и разговаривали на украинском языке. Это біло очень приятно. Многие женщины повыходили замуж. Поэтому украинский знали.
Найприємнішою миттю змагань стало оголошення результатів. Українські спортсмени отримали 42 медалі - половина з них "золото".
Юлія, яка до речі, є мамою трьох дітей, свою нагороду отримала у велнесі у віковій категорії "35+".
Спорсменка з Ужгорода переконує, що відступати не можна, щоб потім перемогти.
До залу прийшла у 32. А першу перемогу здобула за 5 років. Тепер - нова вершина. Юлія визначила свою місію: заявляти про Україну та українців.
Юлія Гомбош, бодібілдерка:
До многих трудно достучаться. Мы надеемся донести и призываем не молчать. Многие поддерживали Украину. Спустя какое-то время все затихли. Хочется напоминать, что мы живем в боли, в страхе, в потерях.
Свої перемогу українські спортсмени присвятили Батьківщині та Збройним силам України.
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