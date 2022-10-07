На європейських змаганнях були і росіяни.

Ужгородська бодібілдерка Юлія Гомбош на престижних змаганнях "Арнольд Класик Євро-2022" в Іспанії, що проходять під патронатом Арнольда Шварценеггера, стала найкращою в Європі, завоювала золото та підняла прапор України на переможний пʼєдестал. Перемогу присвятила своїй країні та її Збройним силам.

Спортсмени не мовчать, розповідають про Україну і закликають колег допомагати всіма можливими способами - твердить переможниця. Загалом в Іспанії наша збірна виборола 42 медалі, і з них 21 - золота. Євген Соломін зустрівся з найсильнішою бодібілдеркою у Європі.

Юлія щойно повернулась із турніру в Іспанії - і вже в спортзалі.

До найпрестижніших для бодібілдерів змагань – "Арнольд Класік" - жінка почала готуватися задовго до вторгнення росії в Україну. Розповідає: коли летіти ракети і падали бомби на українські міста, зайти в спортзал і тренуватися було вкрай непросто. Але бажання заявити про Україну на міжнародній арені переважило.

Юлія Гомбош, бодібілдерка:

Очень многие спортсмены прерактили выступать. Это связано и со стрессом, многие наши девушки-спорсменывыехали за границу. Лично для себя я приняла решение - выступлю во что бы то ни было.

Цього разу іспанська Севілья приймала найсильніших спортсменів-бодібілдерів Європи. Змагання традиційно проходили під патронатом легендарного Шварценеггера. Позиція залізного Арні щодо агресії проти України відома і однозначна. Спортсмен, актор і екс-губернатор Каліфорнії засуджує росію.

Арнольд Шварценеггер, екс-губернатор Каліфорнії:

Україна не починала цю війну. Її не починали ні націоналісти, ні нацисти. Її почала влада в кремлі. Через свою жорстокість тепер росія ізольована від цивілізованого співтовариства держав.

На європейських змагання були і росіяни. Але їм заборонено виступати під прапором країни-терористки. Українців іноземці впізнавали та підтримували.

Юлія Гомбош, бодібілдерка:

Испанцы очень тепло. Когда спрашивали: какая страна? Они очень тепло реагировали! Очень много в Испании функционеров, которые понимали и разговаривали на украинском языке. Это біло очень приятно. Многие женщины повыходили замуж. Поэтому украинский знали.

Найприємнішою миттю змагань стало оголошення результатів. Українські спортсмени отримали 42 медалі - половина з них "золото".

Юлія, яка до речі, є мамою трьох дітей, свою нагороду отримала у велнесі у віковій категорії "35+".

Спорсменка з Ужгорода переконує, що відступати не можна, щоб потім перемогти.

До залу прийшла у 32. А першу перемогу здобула за 5 років. Тепер - нова вершина. Юлія визначила свою місію: заявляти про Україну та українців.

Юлія Гомбош, бодібілдерка:

До многих трудно достучаться. Мы надеемся донести и призываем не молчать. Многие поддерживали Украину. Спустя какое-то время все затихли. Хочется напоминать, что мы живем в боли, в страхе, в потерях.

Свої перемогу українські спортсмени присвятили Батьківщині та Збройним силам України.