Столичний фунікулер відновлює роботу: яка дата запуску [ Редагувати ]
Київський фунікулер відновить роботу після планового ремонту. Про це повідомляє КМДА.
Запуск підіймача очікується у понеділок, 10 жовтня.
Під час активних бойових дій під Києвом весною фунікулер законсервували, оскільки підіймач має статус пам'ятника архітектури, історії, науки та техніки.
У червні фунікулер пройшов плановий щорічний ремонт.
Під час робіт фахівці "Київпастрансу" провели технічне обслуговування та обстеження вузлів, агрегатів, рушіїв та систем підйомника. Система безпеки вагонів фунікулера успішно пройшла випробування під великим навантаженням. Також обстежили шляхи та контактну мережу.
Він додав, що підіймач підготовлений до експлуатації. Його запуск схвалили органи захисту культурної спадщини.
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