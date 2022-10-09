Вибухова новина цього дня, яка точно збадьорила всіх і в Україні, і в росії. Кримський міст втомився. Близько шостої години ранку на переправі прогримів вибух. Та ще який! Клуби чорного диму та полум`я було видно за кілометри.

Пізніше стало відомо - там загорілися цистерни з паливом, і що важливо - зруйновані автомобільні прольоти та залізничне полотно. Та найцікавіше питання - що ж сталося з Керченським мостом? Хто стоїть за цим підривом? Бо очевидно, що це не випадковість. Лілія Налягака зібрала версії.

Символ російської пропаганди та окупації Криму.

Це символ успіху взагалі якоїсь російської політики за останні вісім років.

Важливість Кримського мосту для путіна важко переоцінити. У 2018 році той особисто приїхав його відкривати.

18 кілометрів залізобетону з'єднує росію та Кримський півострів через острів Тузла. Міст складається з двох шляхів - залізничного й автомобільного. Насамперед ця переправа потрібна росіянам, аби поповнювати резерви в окупованому Криму й перекидати військову техніку.

Олександр Коваленко, військовий експерт:

Це глибокий тил, а вже звідти транзитом вони відправляли або на Херсонські позиції, або на Запорізькі, або навіть у деяких випадках на південну частину Донецької області.

Але все змінилося сьогодні вранці. Там стався вибух! Який фактично відрізав російські війська від росії. Оскільки міст у тимчасово окупованому Мелітополі теж зруйновано, росіяни не зможуть підтягувати техніку на Херсонщину та частину Запоріжжя.

Олександр Коваленко, військовий експерт:

Не буде повноцінного забезпечення як тилового рівня, так і передових підрозділів, бо кожного дня в обидва боки з тимчасово окупованого півострова Крим від'їжджало приблизно від 100 до 150 одиниць техніки, саме за рахунок залізничних шляхів. В іншу сторону менша кількість, але це ротація, це пошкоджена техніка та інше.

Все сталося близько шостої ранку. І першими про вибух повідомили російські пабліки. Де і почали з'являтися перші фото і відео палаючого мосту.

Але, Толя, я опоздаю, короче, мост горит!

Вогонь з Керченського мосту було видно - за кілометри. Знищені два прольоти автомобільної естакади. Пошкоджена залізнична частина, що могло призвести до значного послаблення металевих конструкцій. Окупаційна влада - одразу озвучила версію: без паніки. Це вибухнула цистерна з паливом. Та згодом версію підкорегували: міст підірвали за допомогою вантажівки.

На автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. В результате частично обрушились два автомобильных пролета.

Російські ЗМІ опублікували відео огляду вантажівки, яка, ймовірно, вибухнула на переправі. Це червоний тягач. Він нібито був начинений вибухівкою, але якось зміг пройти через інспекційно-оглядовий комплекс.

Олександр Коваленко, військовий експерт:

Це комплекси, які підпорядковуються відділу відомчної охорони міністерства транспорту рос. федерації, вони повністю перевіряють кожен об'єкт, який заїжджає саме на Керченський міст на наявність на цьому транспорті вибухової речовини.

Ще до повномасштабного вторгнення рф водіям заборонялось провозити через міст не те що вибухівку, навіть петарди та феєрверки. На в'їзді на міст нібито розташоване обладнання, яке просвічує всі транспортні засоби. А після 24 лютого заходи безпеки були максимально посилені - розгорнули додаткові зенітно-ракетні комплекси, встановили баржі з радіолокаційними відбивачами, залучили спеціальні загони включно з бойовими плавцями. На усе росіяни витратили близько 15 мільярдів рублів.

Олександр Коваленко, військовий експерт:

Тому ця вантажівка, якщо її саме завезли й дали добро на Кримський міст - то це була своя вантажівка - тобто з якоїсь силової структури рос. федерації. Вона перевозила вибухову речовину, яка повинна була бути використана окупаційними військами, можливо були якісь боєприпаси, які вони маскували під цивільний вантаж - ну от воно й детонувало - можемо розглядати й таку версію.

Ще одна версія - це підводне мінування опорних конструкцій мосту. Однак, пробратися до них тишком-нишком теж було б надскладно. Ще один можливий варіант - робота ЗСУ.

Тарас Загородній, політолог:

Враховуючи, що підірвали ту частину мосту, яка ближче до кордону з Україною - це з боку материкової частини, то я не виключаю і версію ракети в тому числі.

Поки російська влада не говорить у голос про причетність України. Це роблять російські ставленики у Криму.

Так званий речник "держради Криму" Володимир Константинов звинуватив в інциденті "українських вандалів", які "таки зуміли дотягнутися своїми закривавленими руками до Кримського мосту". У Службі безпеки України на підрив мосту відреагували перефразованим віршем Кобазаря: "Світає, міст гарно палає; Соловейко у Криму СБУ зустрічає." Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на пожежу у Twitter словами: "Крим, міст, початок". А пізніше в ефірі марафону заявив:

Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента України:

Міноборони мало якось захищатись.... Вони собі зайняли якісь певні місця.

Тарас Загородній, політолог:

Це загострить політичну боротьбу всередині кремля - тому що до цього вони намагалися зробити виноватими в першу чергу військових, а в цьому випадку виноваті ФСБ, а ФСБ руками всіх цих воєнкорів, гіркіна та інших гопкомпаній намагалися хитати владу, це посилить боротьбу всередині влади та її фрагментацію, вона ітак вже фрагментована - це дуже добре.

Кримський міст є символом російської влади на окупованих землях. І вибух став ще одним доказом: наскільки крихкою є ця конструкція.