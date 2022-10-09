У Криму в цей час - "нікакой панікі"

Потужна детонація на Керченському мосту спровокувала не менш потужний інформаційний вибух. Українські соцмережі буквально розриває від жартів та мемів. Найяскравіші емоції - зібрала Ніна Коломієць.

На ці кадри можна дивитися вічно. Із самого ранку інтернет-користувачі наперебій стали висувати версії гарячого завершення курортного сезону у Криму.

Але, Толя, я опоздаю. Мост горит.

Може, то "Хаймарс" підкрався непомітно? Або Зеленський із Залужним врешті вибралися на шашлики. Чи це справа лап пса Патрона?

У Криму в цей час - "нікакой панікі". Просто раптово всі автомобілісти вирішили суботнього ранку - заправити повний бак і їхати світ за очі!

Рашистським пропагандистам, які роками годували стадо росіян байками про те, що Кримський міст захищений із суші, води, повітря й навіть космосу - теж почало підгорати. Чорні роти - зажадали судного дня, який обіцяв медведєв!

В случае если что-то подобное произойдет, для них всех там одномоментно наступит судный день, очень быстрый и тяжелый.

Інтернет-користувачі розпочали своє розслідування, хто ж був за кермом рокової фури. Версії теж розділилися.

Знаменну подію - "Укрпошта" пообіцяла закарбувати у новій марці. Вже відкрили предзамовлення та презентували ескіз - обіграли сцену з фільму "Титанік" на фоні руїн Кримського мосту.

Ніна Коломієць, кореспондентка:

Таку марку ви не побачите на поштових конвертах, але вона вже стала однією з найпопулярніших локацій для селфі у Києві. Днями цю фотозону облаштували у центрі столиці. Зображення з охопленим вогнем Кримським мостом стало пророчим. І сьогодні тут збираються охочі закарбувати відновлення справедливості, на яку так чекали мільйони людей.

Яку назву дати новій марці? Кияни й гості столиці - пропонують свої варіанти.

Перший крок до перемоги України. - Дай Бог, перемога така ж була яскрава, як оце горить оце оно. - Мінус міст - плюс до мрії!

І всі сходяться в одному - подарунок до ювілею бункерного фюрера - вийшов незабутнім!