"Потєшний" вибух: як соцмережі відреагували на детонацію Кримського моста? [ Редагувати ]
Потужна детонація на Керченському мосту спровокувала не менш потужний інформаційний вибух. Українські соцмережі буквально розриває від жартів та мемів. Найяскравіші емоції - зібрала Ніна Коломієць.
На ці кадри можна дивитися вічно. Із самого ранку інтернет-користувачі наперебій стали висувати версії гарячого завершення курортного сезону у Криму.
Але, Толя, я опоздаю. Мост горит.
Може, то "Хаймарс" підкрався непомітно? Або Зеленський із Залужним врешті вибралися на шашлики. Чи це справа лап пса Патрона?
У Криму в цей час - "нікакой панікі". Просто раптово всі автомобілісти вирішили суботнього ранку - заправити повний бак і їхати світ за очі!
Рашистським пропагандистам, які роками годували стадо росіян байками про те, що Кримський міст захищений із суші, води, повітря й навіть космосу - теж почало підгорати. Чорні роти - зажадали судного дня, який обіцяв медведєв!
В случае если что-то подобное произойдет, для них всех там одномоментно наступит судный день, очень быстрый и тяжелый.
Інтернет-користувачі розпочали своє розслідування, хто ж був за кермом рокової фури. Версії теж розділилися.
Знаменну подію - "Укрпошта" пообіцяла закарбувати у новій марці. Вже відкрили предзамовлення та презентували ескіз - обіграли сцену з фільму "Титанік" на фоні руїн Кримського мосту.
Ніна Коломієць, кореспондентка:
Таку марку ви не побачите на поштових конвертах, але вона вже стала однією з найпопулярніших локацій для селфі у Києві. Днями цю фотозону облаштували у центрі столиці. Зображення з охопленим вогнем Кримським мостом стало пророчим. І сьогодні тут збираються охочі закарбувати відновлення справедливості, на яку так чекали мільйони людей.
Яку назву дати новій марці? Кияни й гості столиці - пропонують свої варіанти.
Перший крок до перемоги України. - Дай Бог, перемога така ж була яскрава, як оце горить оце оно. - Мінус міст - плюс до мрії!
І всі сходяться в одному - подарунок до ювілею бункерного фюрера - вийшов незабутнім!
Набрали воздуха - и по моей команде. Раз-два-три!
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Вибухова новина цього дня, яка точно збадьорила всіх і в Україні, і в росії. Кримський міст втомився. Близько шостої години ранку на переправі прогримів вибух. Та ще який! Клуби чорного диму та полум`я було видно за кілометри.
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