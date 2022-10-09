У Києві чули вибухи: що відомо [ Редагувати ]
У неділю, 9 жовтня, у Києві пролунали вибухи. Вони могли були чутні через розмінування в Оболонському районі.
Про це сказала прес-офіцер ДСНС Києва Світлана Водолага.
За її словами, у лісі біля села Горенка, вулиця Лісова, було проведено заходи щодо знищення ракетної системи залпового вогню "Ураган" разом з касетними боєприпасами.
"Можливо, саме тому було чути вибухи у деяких районах міста Києва", - зазначила Водолага.
по темі
Вибух на Кримському мосту міг стати результатом протистояння між Федеральною службою безпеки Росії та російськими військовими. Про це заявив радник Офісу президента Михайло Подоляк
У суботу, 8 жовтня, на окупованій залізничній станції Карань (Донецька область) трапились вибухи
У суботу, 8 жовтня, в захопленому російськими військами Енергодарі трапився вибух
У суботу, 8 жовтня, після вибуху на Кримському мосту, російським пропагандистам поспішили видати методичку, як же "правильно" розповідати про це рядовим росіянам
У суботу, 8 жовтня, у Криму після вибуху на мосту на півострові у людей виникла паніка