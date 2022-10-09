У неділю, 9 жовтня, у Києві пролунали вибухи. Вони могли були чутні через розмінування в Оболонському районі.

Про це сказала прес-офіцер ДСНС Києва Світлана Водолага.

За її словами, у лісі біля села Горенка, вулиця Лісова, було проведено заходи щодо знищення ракетної системи залпового вогню "Ураган" разом з касетними боєприпасами.

"Можливо, саме тому було чути вибухи у деяких районах міста Києва", - зазначила Водолага.