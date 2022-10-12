Тиск за всіма напрямками: як США допоможе Україні відповісти за масовані обстріли? [ Редагувати ]
Генасамблея ООН у Нью-Йорку має сьогодні засудити так звані "референдуми" на окупованих територіях і проголошення росією анексії чотирьох областей України. Ухвалення відповідної резолюції у відкритому голосуванні напередодні схвалили 107 делегацій, 13 висловилися проти, 39 утримались.
Посол України в ООН Сергій Кислиця перед дипломатами заявив - для ООН настав момент істини. Своїм рішенням організація або відновить свій авторитет, або зазнає остаточного краху.
Які ще заяви та пропозиції пролунали з Вашингтона? Розкаже мій колега у Сполучених штатах Дмитро Анопченко.
Тиск за всіма напрямками! На цьому зосереджені зараз американські держструктури. Держдеп - готує "спільний фронт" для засідання Генеральної асамблеї ООН, яке заплановано на сьогодні та де планують засудити проведення росією так званих референдумів в чотирьох окупованих областях України. Для цього зібрали на віртуальну розмову практично весь іноземний дипломатичний корпус.
Нед Прайс, речник Державного департаменту США:
Держсекретар Блінкен та заступник держсекретаря з політичних питань Вікторія Нуланд зібрали у віртуальному форматі понад 165 дипломатів, які представляють понад сотню країн у Вашингтоні. Вони закликали всі країни ООН засудити ці дії на Генеральній Асамблеї ООН цього тижня.
І якщо у Радбезі росія блокує рішення, які могли б її засудити, то Генеральна асамблея вільна від цього впливу. А це щоразу показує "хто є хто" - розклад сил у світі; перелік тих країн, які або підтримують росію, або мовчазно утримуються - навіть знаючи про ракетні атаки по українським містам.
Російські атаки показують, що розв'язана нею війна проти України - стає справою моралі. Жодна людина, яка має совість, і жодна країна, яка має принципи, не може бути осторонь, якщо дивитися на всі ці руйнування.
Пентагон планує зустріч Рамштайнської групи, де на відміну від дипломатів говоритимуть вже не про засудження, а про конкретну зброю, яка могла б захистити Україну від обстрілів. Одним з основних пунктів дискусії стане розмова про нові засоби протиповітряної оборони, які союзники могли б надати.
Джуліана Сміт, Посол США при НАТО:
Яку додаткову допомогу можуть надати? Думаю, розмова буде сконцентрована на протиповітряній обороні, детальна розмова. І звісно ж, всі позитивно сприйняли рішення і США, і Німеччини стосовно надання додаткових систем ППО українцям, але ми почуємо про більше.
Це "більше" - якраз про комплекси Nasams, завдяки яким захищають від ракетних обстрілів і Білий дім і Конгрес. І вони - "на підході".
Повідомив про це стратегічний координатор Радбезу США.
Джон Кірбі сказав: "у найближчому майбутньому США передадуть Києву два таких комплекси", всього їх буде вісім. Тривають також переговори щодо постачання "додаткових засобів ППО"; поки не розголошують - яких.
Ще більш гучну заяву Кірбі зробив в ефірі АВС, відповівши ведучій, яка запитала - чи можуть Штати поставити Києву тактичні балістичні ракети…
Ми не виключаємо будь-яких можливостей. Ми розмовляємо кожен день, будемо дивитися на весь спектр.
Ще одна складова - підтримка економічна. У Вашингтоні якраз стартував "саміт фінансистів" - "осіння зустріч" МВФ і Світового банку, яка зібрала міністрів з усього світу. І в її рамках американська міністерка - Дженет Еллен - повідомила колезі з України, Сергію Марченку, про готовність Штатів вже "найближчими тижнями" виділити чотири з половиною мільярди доларів прямої бюджетної підтримки.
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