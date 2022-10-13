Нідерланди виділять Україні 70 млн євро на ремонт систем опалення [ Редагувати ]
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Нідерланди оголосили про виділення 70 млн євро для ремонту систем опалення, водопроводів та будинків в Україні.
Про це повідомляє міністр внутрішньої торгівлі та розвитку співробіництва Нідерландів Ліше Шрайнемахер у Twitter.
"З наближенням зими проблеми для українців лише загострюються. Будинки, водопроводи та системи опалення потребують термінового ремонту. Повідомила Світовому банку, що я вже надаю 70 мільйонів євро від імені Нідерландів спеціально для цієї зими", - написала вона.
Так, сума буде виділена через фонд Світового банку, що був спеціально створений для проходження Україною зимового сезону.
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