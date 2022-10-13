Масовані ракетні атаки по Україні обходяться росії в кругленькі суми, які збивають з пантелику навіть західних експертів. Вони підтверджують той факт, що ресурси країни-агресора вже вичерпуються. Лише за півдоби понеділка рф випустила по Україні ракет на понад 700 мільйонів доларів США. І це при тому, що сама росія - живев злиднях. Про імперські амбіції сусіда у цифрах - розкаже Марина Біленька.

Мільйон 400 тисяч кілометрів тотального бездоріжжя. 150 тисяч населених пунктів без газу.

Никому мы не нужны. Магазина у нас нет, газа нет. Раньше из Лопатино баллонами привозили, теперь перестали. Вот так и живем.

І майже 20 мільйонів громадян - за межею бідності.

10 числа у нас зарплата, мы получаем три тысячи, и 25-го у нас аванс. Мы получаем 5. - То есть, если вычесть все затраты на дорогу, на коммунальные, примерно сколько у вас остается? - Ничего!

Так живе сучасна росія, це дані з відкритих джерел. Утім, замість того, аби покращувати життя на своїх територіях, керівництво країни-агресорки витрачає колосальні суми на вбивство сусідів-українців.

10 жовтня наша держава пережила наймасштабнішу з 24-го лютого атаку рф. Окупанти завдали понад 84 ракетних та авіаційних ударів, - повідомили у Генштабі. Крилаті, балістичні, зенітні керовані ракети та ударні безпілотники - у хід пішли всі доступні боєприпаси.

"Ракетний дощ" - так іноземні медіа назвали цей день в Україні. Зокрема голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив про запуск 47-ми крилатих ракет з Астрахані. Це могли бути авіаційні Х-101, або Х-555. Приблизна вартість однієї - 13 мільйонів доларів. Залп з півсотні таких боєприпасів обійшовся рф в понад 600 мільйонів доларів.

Водночас Оперативне командування "Південь" говорило про запуск щонайменше 10-ти "Калібрів" з моря. Загальна сума цих ракет - 65 мільйонів доларів.

Решта 27 ракетних пусків, ймовірно, здійснені з використанням дешевших боєприпасів як-то ракет до "Іскандерів", перероблених для ударів по землі ракет С-300, та навіть снарядів до реактивних систем залпового вогню "Торнадо". Вартість цих ракет - від 50-ти до 150-ти тисяч доларів США.

Українська редакція "Форбс" підрахувала, що загальна вартість використаних росією ракет за півдоби понеділка сягнула близько 700-та мільйонів доларів. Враховані також дрони-камікадзе. Їх рф 10 довтня запустила на кілька мільйонів доларів.

Частина усіх цих грошей - фактично утилізована. Адже половину запущених в бік України ракет - знищили сили протиповітряної оборони.

Потреби російської військової машини на третину перевершили заплановані у держбюджеті. За даними "Форбс",цьогоріч оборонний сектор обійдеться рф в понад 4 з половиною трильйони рублів. Витрачені за півдня 700 мільйонів - це менше навіть одного відсотка.

Хоча все ще суттєва сума, яка перевищує річні бюджети окремих російських регіонів у 10 разів.

Видання "Спека" підрахувало, що на ці гроші рф могла б побудувати 40 шкіл на тисячу учнів кожна. Газифікувати чверть мільйона осель. Або ж півроку виплачувати середню пенсію для понад півмільйона російських пенсіонерів.

До того ж 700 мільйонів - це одна п'ята вартості Кримського мосту, вибух на якому стався напередодні масованої атаки рф на Україну. Росія звинуватула у цьому українську розвідку. Натомість в ГУР заявили - Україна не має до цього жодного відношення.

Андрій Юсов, представник пресслужби ГУР Міноборони України:

Уся діяльність фсб і слідчого комітету - нісенітниця. Це фейкові структури, які обслуговують путінський режим, тому коментувати їхні чергові заяви ми точно не будемо. Дивно, що ще ніякої візитки не знайшли в районі Керченського мосту.

Результат псевдопомстви росіян - 19 вбитих цивільних. Ще більше сотні отримали поранення, - повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Утім тактика терору не дала окупантам стратегічної переваги. При цьому ресурси росії не бездонні, - стверджує очільник Центру урядового зв'язку Великої Британії Джеремі Флемінг.

Джеремі Флемінг, очільник Центру урядового зв'язку Великої Британії:

Витрати росії - людського ресурсу і обладнання - приголомшливі. Ми знаємо, і російські військові командири знають, що їхні запаси та боєприпаси закінчуються. Сили рф виснажені. Використання ув'язнених як підкріплення, а тепер і мобілізація десятків тисяч недосвідчених призовників говорять про справді безвихідну ситуацію. І російське населення теж все це почало розуміти.

На думку голови британського розвідувального агентства, причиною цих помилок є ізольованість путіна. Він робить стратегічні прорахунки у рішеннях.

І виправити цю ситуацію йому не допоможуть навіть кадрові ротації у російському командуванні.