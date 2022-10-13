Стати спонсором нашої перемоги стає простіше. В Україні популярності набувають військові облігації. Якщо раніше їх можна було купити в банках, то зараз це - ще легше. Яна Танчак далі про те, як вигідно інвестувати... в перемогу.

Яна Танчак, кореспондентка:

Українці вражають весь світ своєю допомогою армії. Згадайте, як ми збирали на Байрактари, дрони, автівки, тепловізори... і ще безліч необхідних речей. Збирають і дорослі, і діти. Всі донатять на ЗСУ. Але є ще один вид фінансової допомоги, який набирає популярності, - військові облігації.

Денис Улютін, Перший заступник міністра фінансів України:

Військові облігації - це цінний папір, який випускається державою, в Міністерстві фінансів в військовий час з метою безпосередньо фінансування Збройних сил України і підтримки державного бюджету. Кошти від військових облігацій використовуються на безперебійне фінансування першочергових потреб оборони, безпеки і соціальних видатків.

Облігації - це щось на кшталт депозиту - ви позичаєте державі, а потім вона вам ці гроші повертає… з відсотками.

Денис Улютін, Перший заступник міністра фінансів України:

Це саме цікаве, що це найкраща альтернатива депозитам, тому що з інвестиційного доходу або доходу від цінного паперу податки не стягується, такий дохід повністю іде безпосередньо юридичній особі або фізичній особі,громадянину, який долучився до цієї боротьби підтримки Збройних сил через інструмент військової облігації, отримуєте інвестиційний дохід з цього і з цього інвестиціонного доходу податки не утримуються.

Міністрество фінансів продає військові облігації банкам на аукціоні. Потім у банків цінні папери можете купити Ви. Але тепер це можна зробити набагато легше. Кілька кліків у застосунку "Дія" - і ви вже і власник цінних паперів, і ЗСУ допомогаєте.

Михайло Федоров, Міністр цифрової трансформації:

Донецьк, Херсон і Крим. А ще Луганськ, Маріуполь і Мелітополь. Це не просто назви тимчасово окупованих міст. Це назви військових облігацій в "Дії". Я думаю, що наша ціль - повернути наші кордони і повернути і Донецьку, і Луганську області, і Запорізьку, і Херсонську, і Крим. Тому ми назвали всі облігації містами, які тимчасово окуповані, для того, щоб кожен українець, який по суті інвестує в Збройні сили, в наш захист, розуміли, що ці кошти саме потрапляють для Збройних сил і вони використовуються для того, щоб захищати нашу країну і деокуповувати. І тому ми бачимо, що люди, які переїхали з цих міст, вони дуже часто купують, підтримують ці міста купівлею облігацій з цими назвами.

Військові облігації різняться за датою виплат - півроку, рік, півтора. Приміром - Крим найдовша військова облігація. Донецьк і Херсон - до шести місяців. Різняться і відсотками доходу - від 11 до 16 річних - це все залежить від того, який строк військової облігації ви обрали. Вартість однієї стартує від 900 гривень, а придбати їх можна стільки, скільки забажаєте.

Михайло Федоров, Міністр цифрової трансформації:

Ну 40 тисяч облігацій за тиждень купили, я думаю, що це непогано для старту, враховуючи, що українці системно вже 8 місяців донатять і допомагають армії. І тому ми далі будемо запускати нові облігації, нових пратнерів підключати і розвивати цей проект, це тільки початок. Якщо подивитися там на досвід Першої світової війни, Другої світової, то там громадяни протягом всієї війни активно покупали облігації.

Хвилюватися за вкладені гроші немає чого - кажуть фінансисти.

Сергій Фурса, інвестиційний банкір:

Коли ми говоримо про внутрішній борг, а це внутрішній борг номінований в гривні переважно, то там я не бачу ризиків того, що держава вам не поверне, бо власне держава сама імітує гривню і робити дефолт внутрішній держава ніколи не наважиться, бо це шкодить власне внутрішнім фінансам і шкодить всій системі. Тому тут немає такого ризику зараз, принаймні поки існує держава Україна, що вам не виплатять.

По закінченню строку вкладені кошти повернуться вам на карту "Єпідтримка". Туди ж нарахують і відсотки.