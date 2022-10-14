Про ворожі ракети та дрони військовим тепер може повідомити кожен українець, який помітить у небі ворожий об'єкт. Волонтери у співпраці з військовими розробили у "Дії" додаток "Є-ППО". Користувачу достатньо зайти в застосунок і зробити позначку. Через 6 секунд - ворожі ціль буде на радарі сил ППО. Як працює система - докладніше розповість Марія Тарасова

Вони гучні, але часто непомітні для сил протиповітряної оборони. Те, що без проблем бачать люди, часом не фіксує техніка. Одеська волонтерська група ще навесні замислилися над тим, що варто побудувати мережеву систему сповіщення про повітряні цілі.

Андрій Косяк, член конструкторського бюро волонтерської групи:

Мы потом просто как шутку рассказали это офицерам Повытряних сил. Они: это - не шутка ребята, а ну-ка - идите сюда.

Група об'єднує інженерів, які забезпечують військових приладами вузького використання і працюють як конструкторське бюро.

Оксана Алєксєєва, радниця командувача Військово-морських сил:

Це - хлопці, які можуть, як ми шуткуємо, зробити зброю з каміння та палок. Ми почали думати, як ми можемо закрити наше небо завдяки нашим громадянам.

Тож, інженери почали розробляти застосунок, через який будь-який українець зможе повідомити ППО про ворожі ракети.

Андрій Косяк, член конструкторського бюро волонтерської групи:

Его писала, по сути дела, вся страна. Присмерно 9 городов. То есть, никто из разработчиков не может встретиться за кофе, многих мы не видели никогда, это все - на волонтерских началах.

І ось, готовий застосунок у вільному доступі. Зареєструватися можна через систему "Дія". Після того, побачивши ворожий повітряний об'єкт, інформацію можна передати одним рухом.

Геннадій Сульдін, координатор конструкторського бюро волонтерської групи:

Наприклад, Калібри часто маскуються йдучи руслами рік. І коли вони йдуть вздовж української річки, наш локатор може їх не побачити. І, от коли станеться, що громадянин натиснув кнопку і офіцери ППО побачать, що десь є ворожий безпілотник чи ракета, то це може суттєво допомогти доповнити радіолокаційну трасу, щоб зенитникам було зручніше це збивати.

Інформація надходить до військових за 6-7 секунд.

Геннадій Сульдін, координатор конструкторського бюро волонтерської групи:

Коли людина відкриває додаток, в додатку вмикаєтьсч геолокація. Потім ці дані надходять і геолокація вимикається. Дані дуже гарно захищені, тому ніхто не зможе дізнатися даних того, хто сповістив.

Навіть вночі, коли не бачите, але чуєте, що летить ворожа ракета, варто передати інформацію. Звісно, застосунок не замінить локатори ППО. Але може підтвердити отриману ними інформацію, а іноді, і суттєво доповнити.

От дивимось на цей додаток, і бачимо маленький компас. Якщо модель дозволяє, людина направляє смартфон туди. Куди полетіла ракета і натискає кнопку. То це - більше даних, ніж може дати радіолокатор: азимут, дальність, ще й напрямок.

Ракети летять дуже швидко, та попри це, інформація про них може бути дуже корисною.

Андрій Косяк, член конструкторського бюро волонтерської групи:

Эти данные, чем они быстрее к нам попали, тем они бесценнее. У нас не маленькая страна, и , соответственно, есть какое-то время, у тыловых подразделений, что к ним летит, когда оно у них будет.

Застосунок уже працює, інформація передається силам ППО. Але ефективність системи залежить від кількості користувачів. А ще від того, де вони мешкають. Військові найбільше зацікавлені у повідомленнях із сіл.

Геннадій Сульдін, координатор конструкторського бюро волонтерської групи:

Саме там: по річках, по оврагах, по холмах ця інформація з найбільшою вирогідністю доповнить радіолокаційну інформацію. Тому я звертаюсь: якщо ви встановили цей додаток, то потурбуйтеся про те, щоб ваші знайомі та родичі , які живуть в сільській місцевості, теж його встановили.

Від хибних повідомлень та дурних жартів програму страхуватимуть спеціальні алгоритми. Їх авторів після кількох спроб передати неправдиву інформацію застосунок блокуватиме. Розробники розуміють, що крім корисних даних, буде великий шар зайвої інформації. Але кажуть: Є-ППО написано так, щоб відсіювати зайве.

Оксана Алєксєєва, радниця командувача Військово-морських сил:

Були консультації з усіма ролами військ: були консультації з повітряними силами, офіцерами ВМС, з сухопутними військами. Як би їм би було комфортно?

Поки система разрахована на користувачів операційної системи Андроїд, для Айос вона запрацює за два-три тижні. Розробники звертаються до українців з проханням долучатися до мережі і бути уважними.

Геннадій Сульдін, координатор конструкторського бюро волонтерської групи:

Якщо наші офіцери ППО знають про це з радіолокаторів, то це - корисне доповнення, підтвердження. А, ось, якщо не знають, то це може приветси до того, що людина, яка натиснула, може стати соавтором ураження повітряної цілі.

Кожне повідомлення про ракету може врятувати багато життів.