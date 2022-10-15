Щонайменше 28 людей загинули під час вибуху в шахті в Бартині на півночі Туреччини. Про це повідомляє Anadolu з посиланням на місцеву владу. У лікарнях залишаються 11 людей.

Вибух стався увечері 14 жовтня на вугільній шахті на глибині 300 метрів. Було заблоковано 49 гірників. З заяв влади незрозуміло, скільки людей залишаються під землею.

За даними державних ЗМІ, президент Реджеп Тайіп Ердоган планує відвідати місце надзвичайної події. Він відправив туди міністра внутрішніх справ і міністра природних ресурсів та енергетики. Вони мають контролювати хід рятувальної операції.