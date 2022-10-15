У Туреччині внаслідок вибуху на шахті загинуло 28 гірників (відео) [ Редагувати ]
Щонайменше 28 людей загинули під час вибуху в шахті в Бартині на півночі Туреччини. Про це повідомляє Anadolu з посиланням на місцеву владу. У лікарнях залишаються 11 людей.
Вибух стався увечері 14 жовтня на вугільній шахті на глибині 300 метрів. Було заблоковано 49 гірників. З заяв влади незрозуміло, скільки людей залишаються під землею.
За даними державних ЗМІ, президент Реджеп Тайіп Ердоган планує відвідати місце надзвичайної події. Він відправив туди міністра внутрішніх справ і міністра природних ресурсів та енергетики. Вони мають контролювати хід рятувальної операції.
Bartın'daki maden ocağında meydana gelen patlamanın ardından kurtarma çalışmaları devam ediyor https://t.co/Xok7t525Dh pic.twitter.com/Gcfps5HuzU— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) October 14, 2022
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