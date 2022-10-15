Є рішення Сполучених Штатів про постачання нам дуже відомої системи "Насамс"

Наші союзники, після ракетного терору росії, оновили план постачання озброєнь. Тепер пріоритет - системи протиповітряної оборони. Яка техніка для захисту неба вже надійшла, а якої очікуємо найближчим часом, знає Марина Біленька.

Нищить бойові літаки, гелікоптери, крилаті та протирадіолокаційні ракети, реактивну артилерію і дрони. Це новітній зенітно-ракетний комплекс Iris-t. Він створює непробивний купол над великим містом, здатен захистити 100 кілометрів лінії фронту. Такого озброєння не має жодна країна НАТО. Та, завдяки Німеччині, одна батарея, що складається з трьох таких ЗРК вже в Україні.

Олексій Резніков, міністр оборони України:

В Україні почалася нова ера ППО. Iris-t з Німеччини вже тут.

Надчутливий радар з легкістю фіксує крилаті ракети на низькій висоті. Одна Iris-t випускає вісім ракет, а три - 24. І саме стільки цілей одночасно здатна знищити нова система ППО. На цю зброю Україна чекала довгих п'ять місяців.

Ще три обіцяні батареї у процесі виробництва - ймовірно, надійдуть не раніше наступного року - повідомляє видання "Бі-Бі-Сі".

Також є рішення Сполучених Штатів про постачання нам дуже відомої системи "Насамс". Перших декількох установок, де теж відбувається навчання наших спеціалістів і вони теж будуть поставлені саме в цьому місяці.

Норвезько-американські ракетні комплекси Nasams призначені для збивання цілей на короткій та середній дистанціях, у радіусі до 25-40 кілометрів. Вони захищають урядові будівлі у багатьох країнах, зокрема, і Білий Дім у Вашингтоні. Україна, попередньо, отримає дві батареї з дев'яти пускових установок. Їх сумарний залп вражає одразу 108 цілей.

І країни Заходу акумулювали достатньо боєприпасів до цього ЗРК. Велика Британія, наприклад, вже заявила про готовність передати партію ракет Amraam.

Бен Воллес, міністр оборони Великої Британії:

Останні невибіркові удари росії по цивільних районах України вимагають і надалі підтримки тих, хто прагне захистити свою країну. Тому сьогодні я санкціонував постачання зенітних ракет Amraam до України.

(( гео: Бельгія, 22 ))

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Водночас на засіданні міністрів оборони країн-членів Нато у Брюсселі було анонсовано ще більше систем Ппо для України.

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Єнс Столтенберг, генеральний секретар Нато

v045_32lb6e3 ми будемо стояти поруч з Україною стільки, скільки буде потрібно. Ми посилимо нашу підтримку і, зокрема, надамо Україні більше систем протиповітряної оборони.

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anti_dron

З-поміж них будуть і засоби для боротьби з безпілотниками. Столтенберг закликав членів Альянсу активніше допомагати Україні. Відгукнулася Франція.

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Еммануель Макрон, президент Франції

macron_weapons_sx ми працюємо над поставкою додаткових самохідних артилерійських установок "цезар". Ми вже доставили 18 таких. Триває робота з поставки ще 6-ти гармат спільно з Данією.

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macron_weapons_sx

Макрон також зазначив, що Франція допоможе закрити українське небо, постачаючи радари та систем Ппо. Утім, деталей не повідомив.

(( без гео ))

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Іспанія планує передати Україні чотири американські системи протиповітряної оборони "хоук".

kamov_geli

Португалія - шість гелікоптерів радянського виробництва "камов".

surf_to_air - беремо як стріляє установка

А Нідерланди оголосили про надання додаткових зенітних ракет вартістю 15 мільйонів євро.

Лайф збиває ракету surf_to_air

(( гео: Донецька обл. ))

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водночас американське видання "нью-йорк Таймс"повідомляє, що Сполучені Штати прочісують світ у пошуках зброї російського виробництва, якою користується армія України.

(( гео: Перу, 22 ))

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Про це ніби-то свідчать візити держсекретаря Сша Ентоні Блінкена до Камбоджі, Конго, Руанди, Мексики, Колумбії і Перу.

(( без гео ))

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На думку журналістів, мета цих поїздок - схилити до реальних дій країни, які в минулому продемонстрували підтримку Україні. Утім, досі не надали їй військової допомоги.

Марина Біленька, "Подробиці", телеканал "Інтер", марафон "Єдині новини".