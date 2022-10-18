Сполучені штати засуджують дії росії й атаки безпілотників по цивільним об‘єктам в Україні. Але Держдеп не обмежиться лише словами. Планують санкції - і проти росії і проти Ірану, який поставляє москві дрони; а ще - так звані "вторинні санкції". Що це означає? І як може допомогти? Всі подробиці дізнаємося від нашого спеціального кореспондента у Сполучених Штатах Дмитра Анопченка. Він якраз зараз у Державному департаменті США і з‘ясував деталі. Отже, Діма, що тобі вдалося дізнатися? Якою буде реакція?

Кілька годин тому у мене була можливість з'ясувати це, поставивши пряме запитання Карен Донфрід, ключовій заступниці Держсекретаря США, вона відповідає за Європу і Євразію. І те що я почув - і слова співчуття. Тут дійсно з болем дивляться на наслідки атак безпілотників. І обіцянки реагувати.

При чому тут є план з двох пунктів. Перший - максимально ускладнити отримання росією нової зброї - тих же безпілотників чи балістичних ракет (а є серйозна інформація, що Іран готовий поставляти москві ще і балістичні ракети). І рішення тут зрозуміле - санкції. Ось послухайте, що планується. Пряма мова.

Карен Донфрід, заступниця Державного секретаря США з питань Європи та Євразії:

Конкретна зброя, яка дає цей руйнівний ефект, - це дрони. І Сполучені Штати введуть санкції проти будь-кого, хто допомагає Ірану надавати цю військову допомогу для війни росії проти України. Ми продовжимо рішуче запроваджувати американські санкції проти обох - і російської, й іранської системи військових закупівель. Щоб максимально ускладнити для Ірану продаж цієї зброї росії. І ми підтримаємо партнерів в усьому регіоні у протистоянні цій іранській загрозі.

Військові контракти такого плану, як мають Тегеран і москва - це досить складний механізм. Потрібні контракти, банківські перекази, часто задіяні сторонні структури і посередники. І теоретично всі вони можуть бути занесені до американських чорних списків. І це шлях, щоб аби зірвати, аби уповільнити й ускладнити постачання нових партій дронів росії. Другий напрямок - збільшення поставок сучасних засобів для захисту неба самій Україні. Давайте послухаємо місіс Донфрід.

Карен Донфрід, заступниця Державного секретаря США з питань Європи та Євразії:

Друга частина плану - продовжувати допомогу Україні, щоб держава могла себе захистити. І що ви нещодавно бачили під час засідання Рамштайнської групи, фокус зараз на тому, щоб надати Україні якомога більше систем протиповітряної оборони. Допомогти вам захистити критичну цивільну інфраструктуру.

Мова і про прискорення поставок американських засобів протиповітряної оборони; і про переговори штатів із країнами-партнерами - щоб ті теж поділилися комплексами, які є в них.

Від Вашингтона найбільшим внеском будуть системи nasams. Комплекси, які, зокрема, захищають від ракетних атак і американські урядові будівлі - наприклад, Білий дім чи Держдеп, де ми зараз. Два такі комплекси вже "на підході", питання десь півтора місяця. Бо йде вона не з військових складів, а від виробника. Ну а ще - в атаках дронів по українських містах у Держдепі бачать не силу, а навпаки - слабкість росії. Кажуть, закупки в Ірана демонструють, як сильно росія страждає від перебоїв із військовою технікою для фронту; кажуть - це наслідок і санкцій і режиму експортного контролю, які запроваджені щодо москви.

Ну і ще раз - особисто від заступниці Державного секретаря - я почув і хочу передати Вам - меседж, що США максимально стурбовані, коли бачать звіти про нальоти дронів і руйнування. І що Україна із цим не сама - їй допомагатимуть.

Колеги, Київ? Дякую, Дімо. Це був Дмитро Анопченко із Вашингтона - про реакцію Держдепу на атаки росії цивільної інфраструктури України, та про допомогу росіянам - з боку Ірану.