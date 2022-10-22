Троє друзів із Краматорська вивозять людей з пекельної Донеччини [ Редагувати ]
Троє друзів із Краматорська організувалися і стали волонтерами. Ризикуючи власним життям, чоловіки вивозять з пекельної Донеччини місцевих. Людей везуть на Хмельниччину.
Там прихисток надали у двох селах громади. Як облаштувалися переселенці? І про що найбільше мріють люди? Розкаже Марічка Золота.
Коли рашистські ракети й снаряди почали безжально нищити села і міста Донеччини, троє товаришів зі Слов'янська та Краматорська вирішили, що час вивозити родини з цього пекла.
Ілля Сєлєвєйстер, волонтер:
Нічого нема. Жити там не можна. Квартира без вікон, балкона нема. Влучання було неподалеку. А хата - жити там не можна.
Чоловіки залишили дружин та дітей на Хмельниччині. А самі повернулися - рятувати з-під обстрілів земляків.
Ілля Сєлєвєйстер, волонтер:
Треба добром відповідати на добро. Якщо нам зробили добро, ми хотіли теж. Організували гуманітарний центр допомоги переселенцям, збирали все що можна: їжу, одяг. Везли на Слов'янськ, Краматорськ. А звідти вивозили людей.
Кожна поїздка - ризик, проте волонтери не могли інакше. За пів року на мікроавтобусі "намотали" понад 60 тисяч кілометрів і евакуювали дві сотні людей, які нині мешкають у Новодунаєвецькій громаді. Їх гостинно зустріли місцеві селяни.
Вадим Корженівський, староста села:
Привозили постільну білизну, продукти харчування, заготівля дров. Все робили люди сільські.
Двадцять сім людей оселили у приміщенні дитячого садочка, організували харчування.
Світлана Федорович, кухар:
Я готувала дітям, а тепер нашим проживаючим людям. Плов, котлети, борщ. З фасолей, сільський, з сметаною домашньою.
За підтримки доброчинців для переселенців облаштували й гуманітарний штаб.
Дарина Гриневич, керівник гуманітарного штабу:
Ми надаємо допомогу різного типу: від одягу до різної продукції - крупи, закрутки різні, мука, цукор, а також хімія - шампуні. Все необхідне для людей.
У садочку заготовили дрова й опалюють приміщення.
Волонтери провели інтернет, тож частина дітей мають уроки онлайн, як-от семирічний Марк.
Марк Гетьманенко, переселенець:
Математика, англійська мова, українська мова, писання, читання, малювання.
Дев'ятнадцятирічна Софія дистанційно навчається у Краматорському коледжі. Мріє працювати в ІТ-сфері, тільки гризуть сумні згадки про життя під обстрілами.
Софія Шульгіна, переселенка з Краматорська:
Дедушка остался в Краматорске. Ну там дуже тяжко зараз. Летают истребители, обстреливают каждый день.
Багатодітну родину Анюхіних влаштували в окремому будинку. Переселенцям з Краматорська довелося звикати до побуту у селі.
Олександр Анюхін, переселенець з Краматорська:
Сложно привыкнуть, что без газа. Вода. Пришлось сразу печку покупать, душа не было. Построили временно. Нормально, жить можно. Люди добрые, соседи хорошие. Все устраивает. Домой только хочется.
Олександр і Анастасія виховують двох рідних дітей. Ще двоє - під опікою.
Мама, папа, Сережа, Соня, Макар и я, бабушка и Соня. - То вам тут весело? - Да. И Гриц - наша собака.
Бабуся, пані Любов, наважилася на важку подорож, лише коли в її будинку залишилось двоє мешканців.
Любов Малишева, переселенка з Краматорська:
Самое страшное, когда взрывается, летит. А мы живем так Краматорске, так дом стоит девятиэтажка и балка. А дальше Славянск и это эхо.
Діти звикають на новому місці, найменші навчаються у школі. 14-річний Сергій хоче опанувати професію кухаря, а Софійка - банківського працівника. Та головна мрія - одна на всіх.
Софія, переселенка з Краматорська:
Я мрію, щоб війна закінчилася. Повернутися додому, нормально закінчити коледж, почати жити нормально, працювати.
25-річний Артур з 2014-го року вже вчетверте тікає від війни. Молодий чоловік врятував з-під обстрілів і свого собаку.
Артур Рєчкін, рятівник собаки:
Мы сидели там в подвале в интернате, а потом уже нас военные забрали в Винницу, а потом из Винницы в Святогорск.
А этих наказывайте, чтоб они поняли, что нельзя обижать Украину. Украина - это наша страна, земля, небо. Скоро будет победа.
Переселенці шукають роботу в аграрному секторі, а дехто розвиває і власну справу. Андрій зі Слов'янська відродив виробництво кавових турок, які виготовляв у рідному місті.
Андрій Сторчай, підприємець:
Це мідна турка. Вона зовні покрита чорним нікелем, в середині - це олово. Харчове олово. Ми її повністю виробляємо, від заготовки до повністю готової продукції.
Десята частина мешканців двох сіл Новодунаєвецької громади нині - це жителі Краматорська і Слов'янська.
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Попри шалені втрати, вони не припиняють спроб пробитися у місто. Штурми там змінюються масованими обстрілами, а потім - знову штурми. Цивільні, які ще залишаються в місті, гинуть від російських ракет та снарядів - та московитів це не спиняє.
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