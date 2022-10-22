І у той час, як ворог б'є по енергетичній системі, по всій країні волонтери взялися за виготовлення окопних свічок. На Рівненщині цим процесом зайнялися діти. І вже передали на фронт більше як тисячу каганців. І окопні свічки юних волонтерів з Дубенщини вже зігрівають захисників на сході та півдні нашої країни.

Ось в нас за зразочок є така дощечка. Нарізаємо.

Тетяна нарізає смужки картону. Саме з цього починається виготовлення свічок, які в народі прозвали "окопними". Бо ж вони дають світло і тепло нашим військовим. Заради них дівчина й волонтерить.

Тетяна, волонтерка:

Щоб вирізати сто штук. Це десь години три.

Такі картонні заготовки потім треба скрутити. Для цього використовують власну розробку.

Змайстрували ми її з диска болгарки та метал, звичайний метал, скріплення із болта. Ось тут є такий проміжок, сюди вставляємо і просто крутимо легенько не сильно ось так.

Це, розповідає Толік, значно економить час.

Анатолій, вихованець гуртка:

Руками скрутити одну банку займає дві-три хвилини, а з цею штучкой виходить секунд 40-30.

Вихованці козацько-лицарського гуртка "Джура" роблять свічки уже понад місяць. І навіть самі збирали необхідні матеріали.

Ернест Таберт, вихованець гуртка:

Ми зв'язалися з інтернет-магазинами, які виготовляють свічки й вони нам передали ось такі згарки, невикористані свічки. Деякі магазини відкрили збір серед своїх підписників та назбирали нам кошти, щоб закупити парафін. На рахунок потреби воску пасічники дуже відгукнулися.

Остудити його. Перемішуємо. Пропорції орієнтовно беремо 50 на 50. Це віск і парафін.

За гарячий процес виробництва відповідає керівниця гуртка.

Оцієї однієї виварки, нашої мультиварки, як ми на неї кажемо, вистачає орієнтовно на 40-45 свічечок.

Потім суміші дають трохи охолонути, і далі заливають у бляшанки. Одне з місцевих підприємств безкоштовно дало дітям майже п'ять тисяч жерстянок. Вони не використані, а тому безпечні, без гострих країв.

Ми заливаємо повністю, щоб покрилася вся бляшанка і картон, щоб покрився воском.

Олена контролює, щоб весь картон був просочений воском з парафіном. Тоді каганець може горіти до п'яти годин. Таких зробили уже більше тисячі. Усі передали на фронт разом з оберегами.

Олена Петрук, керівниця гуртка:

Хочуть написати листи, малювати малюнки й різні речі, такі, які було б приємно хлопцям відкрити й прочитати, що за них пам'ятають. Їх чекають і в них вірять.

Ось так ваші вогники нас зігрівають.

Натомість бійці дітям присилають ось такі відео з фронту. Вони дякують юним патріотам і просять зробити ще. Адже за допомогою такої свічки можна освітити бліндаж, зігрітися та навіть приготувати каву. Тож поки бійці в окопах - діти у майстерні. Зупинити роботу може лише тривога. Тоді діти йдуть в укриття. Там малюють.

Зараз такий час, що ці малюнки можуть підтримувати людей.

І співають переможних пісень.