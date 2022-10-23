Вони - дешева заміна крилатим ракетам. І доволі небезпечна. Вже понад місяць росія атакує українські міста іранськимим дронами-камікадзе. В народі їх прозвали "мопедами" чи "літаючими балалайками". За характерний гучний звук. Більшу частину з цих дронів вороги запускають вночі, коли погана видимість і виявити дрон доволі складно.

І у цій ситуації на поміч нашим військовим прийшли підприємці. Що вони вигадали? Карина Вакарєва бачила.

Від вересня окупанти штурмують Україну дронами-камікадзе. Вперше їх зафіксували під час боїв за Куп'янськ на Харківщині. Тоді і з'явилися фото збитої "Герані-2" - так росіяни замаскували справжню назву іранських "шахідів". Цей одноразовий дрон не керується людиною. Він летить заздалегідь установленим маршрутом. Апарат знаходить свою ціль за допомогою вбудованої GPS-навігації.

Тому навряд чи зможе поцілити в рухомий об'єкт. І, що далі дрон від мети, то гіршою буде точність влучення. Втім, ці мінуси іранських безпілотників - компенсує росіянам їх ціна. Такі дрони-камікадзе - дешева альтернатива "Калібрам" та "Іскандерам", і доволі небезпечна. Ворожі "птахи" зазвичай літають групами і можуть нести на собі близько 40-ка кілограм вибухівки. А пріоритетними "жертвами" іранських дронів здебільшого стають житлові будинки та об'єкти критичної інфраструктури.

Валерій Романенко, експерт з авіації:

Вони мають дві мети. Перша - це тероризувати населення і знищувати по можливості найбільш дешевим способом нашу інфраструктуру. І друга мета - виснажити нашу протиповітряну оборону. Що значить виснажити - зараз ми маємо стріляти по цих безпілотниках дорогими ракетами.

Від початку використання окупантами іранських дронів, українські військові ліквідували вже більше двох сотень "шахідів". А напередодні, зі стрілецької зброї, ворожий безпілотник приземлили столичні правоохоронці.

Валерій Романенко, експерт з авіації:

Ці дрони можна збивати будь-якими засобами. Всі зенітно-ракетні комплекси практично без виключення можуть по ним працювати. Зенітно-артилерійські комплекси, які мають радіолокаційне наведення, теж можуть з високою ефективністю по них працювати. І навіть, якщо це поза містами, у полях, на підступах до міст, то можна використовувати будь-які засоби - кулемети.

Частину "шахідів" запускають саме вночі, бо ж у цей час їх погано видно. Тож, на допомогу ЗСУ прийшли підприємці однієї з приватних компаній.

Андрій Коновалюк, художник по світлу:

Займалися раніше шоу, концертами. Але так, як зараз війна - ми підсвічуємо дрони.

До початку повномасштабної війни ця компанія курувала чи не всі найбільші світлові проекти країни. У їх портфоліо - Євробачення в Україні, шоу МОНАТІК на "Олімпійському" та фестиваль Атлас Вікенд.

Володимир Андрусишин, підприємець:

Я був впевнений, що ми останні, хто може чимось допомагати українській армії.

Слідкуючі прожектори, які раніше підсвічували зірок на концертах, а тепер у темряві шукають дрони, передали до рук українських військових.

Володимир Андрусишин, підприємець:

Зранку дзвонять, кажуть - клас, працює! Давайте ще! Там збили. Ну і віддали то, що у нас було. Потім кинули клич по всьому Києву - дайте, хлопці, в кого шо є. Зібрали там всі слідкуючі прожектори в кого можна було. Ще давайте! На сьогоднішній день там вже передали більше ста приладів. І почали переробляти звичайні, ну в нас так називаються, "голови". Це дейміксовий прилад, який керується з пульта, але ми в нього трошечки вносимо корективи - знімаємо частину електроніки, в нас хлопці всі параметри налаштовують, а далі передаємо солдатам і вони просто в розетку їх вмикають і в ручному режимі, як фонаріком, світять.

Йому потрібно, наприклад, вверх прибор підняти так, шоб побачити дрон - він просто отак бере, рукою піднімає і на тому все.

Андрій вчить захисників користуватися приладом. Каже - всі хлопці здібні, тому процес навчання займає -

Андрій Коновалюк, художник по світлу:

П'ять хвилин, десять хвилин. Показав, хлопці все зрозуміли і в бій, так скажем, в роботу.

Дальність такого світлового променя від п'ятисот метрів до двох кілометрів. Тож ним легко виявляти "шахідів", які літають на низькій висоті.

Володимир Андрусишин, підприємець:

Система дуже проста - як в часи Другої світової війни, біля зенітчиків стоїть прожектор, один боєць стріляє, інший світить в напрямку звуку, звідки йде гул цього мопеда клятого.

Купівля росією "шахідів" сигналізує про їх скрутне становище, бо дорогих високоточних ракет залишилося не так уже й багато. А ситуація на полі бою - як кажуть експерти, не на користь росіян. Наші ж підприємці жартують - кажуть, після війни військових працевлаштують у себе.

Володимир Андрусишин, підприємець: