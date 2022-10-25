Україна додатково може отримати від Сполучених Штатів 50 мільярдів доларів. Нині над новим пакетом допомоги на вимогу Білого Дому працюють конгресмени.

Які шанси, що наша держава отримає ці кошти? І чи всі за? У Вашингтоні про це розпитував мій колега Дмитро Анопченко. Його матеріал далі.

Адміністрація Байдена має намір "підтримувати Україну стільки, скільки потрібно" і готова знову звернутися до Конгресу - попросивши виділити додаткові кошти на допомогу Україні. Такий коментар ми сьогодні почули від стратегічного координатора Радбезу США, Джона Кірбі.

Адмірал не повідомив деталей, не назвав і конкретні суми, але чітко запевнив, далі цитата - "якщо потрібно буде знову звертатися до Конгресу, говорити про додаткове фінансування, ми, без сумніву, будемо готові це зробити, як це було в минулому". І важливо це на тлі розмов, що адміністрація Байдена може попросили Конгрес профінансувати Україну наперед; авансом виділити пакет, якого б вистачило щонайменше на весь 2023-й рік.

І зробити це на випадок, якщо на виборах у листопаді й дійсно переможуть республіканці, які говорять про необхідність перегляду допомоги Києву. З джерел в українському конгресовому фокусі я дійсно зараз маю інформацію - і можу про це заявити відповідально, - що конгресмени працюють над новим пакетом допомоги Україні на 50 мільярдів доларів. Який теоретично можуть ухвалити ще старим складом законодавців, адже новий склад прийме присягу і розпочне роботу тільки із січня. І також можу зараз прокоментувати реакцію на заклики низки представників Конгресу до Білого дому - "відновити прямі переговори із москвою для закінчення війни". Це дійсно так. 30 законодавців - це в основному представники лівого крила Демократичної партії - звернулися до Білого дому з листом, написали про необхідність активніших дипломатичних зусиль, про пряму дискусію між Вашингтоном і москвою. Ну й от зараз маємо реакцію. "Рішення про те, яким чином вести переговори з росією, коли їхній час прийде, прийматиме Україна". Це заява речника Держдепу Неда Прайса. Він каже, Штати повинні лише допомагати на полі бою, щоб забезпечити вигідніші позиції для перемовин Києва і москви, які колись із часом все одно відбудуться. Він дуже чітко й однозначно висловився - давайте замість того, щоб переказувати, просто послухаємо пряму мову. Трішки задовга відповідь, але варта того, щоб почути її повністю.

Нед Прайс, речник Державного департаменту США:

Ми не знаємо, яким буде фінал і коли це станеться. Але ми не знаємо цього насамперед тому, що не бачили будь-яких ознак готовності росії працювати на шляху дипломатії та діалогу. Якщо ж це станеться, а наші українські партнери й ми впевнені, що так і буде, - ми будемо поряд з Україною і підтримуватимемо їхні дипломатичні зусилля. Але очолюватимуть ці дипломатичні зусилля наші українські партнери, вони визначатимуть контури цієї дипломатії та переговорів. Звичайно, ми надаємо українським партнерам те, що їм необхідно на полі бою, щоб на момент початку переговорів вони були в максимально сильній позиції. Це найважливіше, що ми можемо зробити зараз.

Погодьтеся, все дуже чітко. І таким чином відповідь Держдепу конгресменам - "контури дипломатії й переговорів має визначати Україна". Фактично це знак, що команда Байдена не пристала на пропозиції вирішувати все напряму із москвою.

Ну і ще з цікавого - експрем'єр Британії Борис Джонсон визначився із планами та збирається бути неофіційним лобістом України. Пише про це Financial Times, яка з'ясувала, що політик тепер планує проводити більше часу у Вашингтоні, щоб гарантувати безперервну підтримку України з боку США. Прагне залишатися одним із ключових лобістів України на міжнародній арені, у зв'язку з чим має намір домогтися того, аби Штати гарантували продовження допомоги Україні за будь-якої політичної ситуації тут, в Конгресі.

За даними видання, серед варіантів, які розглядалися - можливість призначення Джонсона на пост британського спецпредставника по Україні (як - пам'ятаєте, був Курт Волкер спецпредставником від Штатів). А варіант, який я чув у неформальних розмовах - це якраз план, коли саме Джонсом міг би очолити міжнародний Фонд, що зібрав би всі донорські й конфісковані російські кошти - для реалізації міжнародного плану відновлення України.

У будь-якому разі - Україна має друга, який навіть після відставки може бути максимально ефективним для нас.