Після повномасштабного вторгнення росії в Україну козацький гопак перекочував в окопи [ Редагувати ]
Український гопак хореографи вважають найскладнішим народним танцем світу. А вітчизняні дослідники додають: гопак - не просто танець, а бойове мистецтво яке зародилося 500 років тому. Після повномасштабного вторгнення росії в Україну козацький танець перекочував і в окопи. Продовжить - Артур Терещенко.
Замість шабель - у руках автомати або й Джавеліни. А решта, як і за часі запорожців: завзяття та драйв. Ось він - козацький гопак на передовій.
Танцюристи виконують козацький вітряк з шаблюками - це частина бойового гопака, що зародився на українських землях приблизно п'ять століть тому.
Досконало володіти власним тілом і зброєю - ці вміння наші пращури розвивали в кожному, хто прагнув стати частиною вільного козацького руху.
Валерій Шевчук, дослідник народних танців України:
Когда приходил допустим человек на Січ, вот то его спрашивали: Віриш ти в Бога? Як ти там їсишь?Як ти там допустим танцюєш?
Далі на тих, кого залишали на Січі, чекав тривали процес навчання, розповідає виконавець трюків і танцюрист Микола Мойсюк.
Микола Мойсюк, керівник ансамблю народного танцю "Калинонька":
Вчили їх там писати, читати, вчили грати на різних музичних інструментах, вчили володіти зброєю, а також вчили їх танцювати. Під час танцю вони відточували свою майстерність, відточували свою швидкість, і стійкість, саме бойову стійкість. Також в танці вони відпрацьовували бойові удари ногами, руками.
А ще - з козацькою амуніцією, наприклад, зі списом чи батогом.
Бойовий гопак нині - український аналог хеквондо чи карате. Передбачає певні прийоми та удари, проте серцем справжнього українського гопака є велика кількість рухів, що збережені з давніх часів. Чи не найвідоміший з них – "розніжка".
Микола Мойсюк, керівник ансамблю народного танцю "Калинонька":
В бойовому гопаку вона використовувалась тоже для того, щоб відбити двох ворогів по бокам, які наближалися.Козак випригував у висоту і, відкриваючи ноги на рівні їхньої голови, міг їх відбити.
Не менш впізнаваним є і "пістолет". Коли козак падав на дві руки й підіймаючи одну з ніг догори відбивав напад ворога. Одна з найколоритніших назв танцювальних рухів – "коза по колу".
Микола Мойсюк, керівник ансамблю народного танцю "Калинонька":
Вони під час оцього танцю, під час хизування, вони викрикували "гоп". І це пішло як від самого цього викрику, від гоп, пішла назва танцю "гопак".
Козацька кров і нині вирує у нащадках. Це видно на полі бою та… на сцені! У програмі ансамблю "Калинонька"гопак виконують 20 років.
Олена Горевич, керівниця ансамблю народного танцю "Калинонька":
Як казав Мирослав Вантух, через наші танці нас впізнають другі народи. Але гопак складається не тільки з бойових рухів, а ще складається з дівочої частини. Це наша любов і краса України - наші дівчата.
Згадки про те, що гопак танцюють і дівчата, з'явилися у вісімнадцятому столітті.
Валерій Шевчук, дослідник народних танців України:
Когда Екатерина разогнала Сечь, козаки возвращались в сёла, на свою родину, там где они выросли, потом попали на Сечь. Вот и естественно, что обзаводились семьями, гуляли с девушками, так сказать вот ну и без танцев никак не обходилось.
Гопак називають одним із найскладніших танців у світі. Сценічної форми він набув завдяки Павлу Вірському, який у 1937 році створив ансамбль народного танцю. Саме Вірський додав гопаку грації та ніжності.
Марія Мохтан - танцівниця ансамблю народного танцю "Калинонька":
Ти надягаєш костюм. Ти вже відчуваєш себе як… це інші емоції. Це адреналін якийсь теж з'являється. І ти відчуваєш, що вау. Це круто. Я танцюю дійсно український народний танець, я пишаюсь цим.
Єлизавета Мельникова, танцівниця ансамблю народного танцю "Калинонька":
Ми дуже пишаємось, що на сцені з нами такі мужні, гарні партнери. Це велика підтримка для нас, як у танці, так і в житті.
Гопак, який танцюють уже кілька століть, - це неабиякий драйв, що вкотре доводить: козацькому роду - нема переводу!
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