Під час контрнаступу на Харківщині бійці трофеять не тільки важку техніку, а й російську військову форму. Потім - везуть волонтерам, а ті роблять із неї корисні для українських захисників речі - маскувальні сітки. В такому вигляді - форма знову повертається на фронт. І тепер вже допомагає боронитися українцям. Трансформацію спорядження росіян бачила Світлана Шекера.

На місці невеличкої пиріжкової в середмісті Харкова з перших днів війни працює волонтерський центр. Тут пекли хліб, та й досі готують для військових по півтори тисячі порцій обідів щодня. З часом тут стали отримувати запити від військових і на іншу допомогу. Ремонт авто, потреба в генераторах та амуніції. Крім того, військовим конче потрібні маскувальні сітки. І волонтери взялися за роботу.

Єгор Горошко, волонтер, співзасновник волонтерської організації:

Дуже швидко з'ясувалося, що сітка - це дуже дорога річ. Тому що навіть основа, сітка, вона вже коштує помітних грошей. А якщо до цього ще додати вартість тканини, яка потрібна, то це прям ну дуже дорога річ.

Де брати матеріали для маскувальних сіток, військові підказали самі.

Єгор Горошко, волонтер, співзасновник волонтерської організації:

Кажуть, так давайте ми вам навеземо форми, тоді її було дуже багато, вони якраз були під Циркунами, звільнили цей район, і там росіяни дуже багато всього покидали. Кажуть, та там валяється дуже багато цієї форми. Там вона в більш-менш нормальному стані, давайте ми вам привеземо. І з цього почалось. Вони нам привезли цілий пікап, повний мішків з формою.

Російську форму привозять на подвір'я і лишають на вулиці. Вона якийсь час лежить під сонцем і дощем, щоб вивітрилася. Потім її рубають на шмаття.

Берем рукав. Скручиваем в сосиску. И рубаем по 5 см.

Далі порубане шмаття нарізають стрічками. І вплітають їх в сітку-основу.

Дуже гарно виглядає. Нашим хлопцям сподобається.

Світлана Гладченко, волонтерка:

Даже болеть не хотелось. Это удовольствие.

Волонтери кажуть, форма - гарний матеріал, бо, по-перше, має вдалий маскувальний колір.

Людмила Горошко, волонтерка:

Другий плюс - це те, що в основі лежить матеріал бавовна. І в разі якогось пожару, в разі чого, якщо вона буде горіти, то цей матеріал, він тліє. А не горить. І не дай бог, якщо там поряд людина, це набагато безпечніше для наших же військових.

Та й головне, кажуть, гріє думка, що навіть те, з чим прийшов окупант на нашу землю, працюватиме на перемогу України.

Катерина Шаповал, волонтерка:

Вона вонюча, вона дійсно вонюча, вона ними смердить. Але вона такого кольору, і ми знаємо, що вона допомагає нашим хлопцям. І це саме головне.

Волонтери сплели вже більше як півсотні сіток. Наскільки вони ефективні, упевнились, коли військові прислали відео з позицій.

Дякуємо за сіточку, яка дуже нам допомагає. Дуже нам допомагає накривати різні наші штучки. Також накриваємо машини. Бліндажі, окопи.

Та робити зелені сітки із такої форми найближчим часом волонтери припинять. Бо треба готуватися до зими, а значить, знадобляться маскувальні сітки - білого кольору.