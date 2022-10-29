В Ірпінську клініку приїхав ветеринар зі США, який безкоштовно лікує тварин. Зокрема тих, які через війну залишилися на вулиці. Утікаючи від війни, господарі залишили тварин у домівках, чи просто під обстрілами. Як їм надають допомогу - бачив Михайло Манилюк.

Кота на прізвисько Усик спочатку зважують.

Цей кіт важить п'ять кілограмів! За сьогодні - це найдружелюбленіший малюк.

Згодом тварині роблять укол.

За десять хвилин - пухнастий засинає. Його несуть в операційну.

Цьому коту трохи більше як рік - господарі принесли тварину до клініки на стерилізацію. Операцію проводитиме ветеринар зі США - на ім'я Джон. Він приїхав до Ірпеня, аби безкоштовно допомогти чотирилапим. Тим, які мають господарів, і тим, що через війну залишилися без домівки!

Джон Когар, ветеринар зі США:

Більшість американців бачать, що це несправедлива війна. Яка безглузда лють із боку росії! Американці - з українським народом! Я приїхав сюди, тому що люблю тварин! Вони невинні жертви цієї війни і вони страждають. Я хочу, щоб українці відчули - ми їх підтримуємо!

Ветеринар вже цілий тиждень працює у клініці Ірпеня. Без вихідних. Жартує, ці пухнасті красені - мов українці. Спокійні та дружні, якщо до них не проявляти агресію!

Джон Когар, ветеринар зі США:

У нас напружений графік. Я оперую щодня до десяти тварин. За тиждень ми допомогли приблизно сімдесятьом чотирилапим. Деякі з наших пацієнтів агресивні, бо налякані. Насправді ж тварини скрізь однакові. Якби вони правили світом - воєн не було б!

Лічені хвилини і кота Усика лікар прооперував.

Олександра, асистент ветеринарної клініки:

Десять-п'ятнадцять хвилин і він прийде в себе. Там теплий бік, йому тепло, добре.

А поки вусань спить - до клініки привезли пса Атома породи алабай. У нього хвора лапа!

Євген, власник притулку для тварин:

Коготь надо вырвать. Где-то гулял и зацепился за что-то, вырвал коготь. Чтобы дальше не было проблем, сказали надо удалить. О, засыпает. Наша гордость.

Євген керує притулком для тварин. З перших днів повномасштабного вторгнення росії - став на захист рідного Ірпеня. Каже - особисто вивозив із-під обстрілів чотирилапих, яких господарі залишили, тікаючи від війни. Деякі хвостаті сиділи зачиненими у квартирах чи у дворах на прив'язі, коли від обстрілів гриміла земля!

Євген, власник притулку для тварин:

Прив'язаниє в вольєрах. Ну выпусти же хотя бы ту собаку, чтобы у него шансы были жить. Собирал, привозил в Киев отдавал волонтерам. Не всегда получалось выехать. То пантон подорвут, то на машине такой ехали, что не было куда посадить. Старались брать постоянно собак.

Ось цей американський стаф дивом вижив від осколкового поранення.

Его в доме закрыли и дом пострадал сильно. У него лицо было нормально порванное! Одна собака там погибла, похоронили, а вторая собака сама запрыгнула в машину. Это уже рана, и она залеченная, с двух сторон была.

Притулки в Ірпені щодня поповнюються тваринами. Їх привозять військові з регіонів, де досі тривають бойові дії.

Любов Літвішко, зоозахисниця:

Багато тварин навпаки сюди приїхали із зони бойових дій. Ми допомагали в евакуації тварин із зони бойових дій. Ці тварини зараз знаходяться в Ірпені. Когось частково взяли в сім'ю, комусь шукаємо сім'ю. Когось відвозили за сто кілометрів - сім'я попросила, щоб їм привезли тварину.

Аріна, співвласниця ветеринарної клініки:

Наша клініка завжди співпрацювала з волонтерами в Ірпені й саме зі службою захисту тварин і тому вони зробили таку пропозицію, що саме в нашій клініці буде проходити ця програма. З нашим американським партнером буде тривати два тижні, до суботи. Щодо нашої клініки, то ми теж працюємо, але частково коштами нас забезпечує Служба захисту тварин.

Тим часом наш пухнастий пацієнт вже відійшов від наркозу. Операція пройшла успішно! Кота Усика господарі от-от заберуть додому.

Джон Когар, ветеринар зі США: