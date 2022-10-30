На Закарпатті волонтери збирають перископи для фронту [ Редагувати ]
Перископи для фронту збирають волонтери у Мукачеві, на Закарпатті. Ідею підказав один з бійців, який після поранення лікувався в області. Солдат зі шпиталю повертався на фронт. Серед комплекту, який зібрали, не було лише перископа. Волонтери не змогли знайти промислову модель, тож виготовили власну. У 30 разів дешевшу від оригіналу. Тисяча перископів із Закарпаття уже відстежують окупантів на лінії фронту. Докладніше - Євген Соломін.
Так на лінії фронту бійці тестують закарпатський перископ.
Його можна об стіну (стукає об стіну), бетон (стукає), пинати ногами.
Такі випробування - частина виробничого процесу. Висновки - оптимістичні.
Перископи у Мукачевому виготовляють волонтери. В основі пристроїв - звичайні водопровідні та каналізаційні пластикові труби, кутики та дзеркала. Колишній авіаційний інженер та підполковник у відставці Петро - перший на лінії зборки.
Далі до справи береться 10-класник Руслан. Майбутній інженер зашкурює трубки та коліна.
Руслан Горанич, волонтер:
Я розумію, що людям на фронті важко і треба їм допомагати. А все, що я можу - це волонтерити. От так! Я і з колінами робив, і клеїв - різним займався!
Поклейка дзеркал, додаткова їх фіксація армованим скотчем, захисний ущільнювач скла та обмотка. Далі - фінальна прочистка, двобічне занурювання у воду, технічний контроль та фарбування.
Максим Адаменко, волонтер:
Це 30-сантиметрові. І це рання весна. Далі мені почали писати солдати: Мазимкс, трава уросла! І відповідно, треба висовуватись і через траву видно каску! І стали робити 50-ти сантиметрові, цей варіант фарбування літній. А далі пожовкле листя, темні кольори, стали фарбити таким і зимній - попробувати.
За годину з конвеєра сходить 40-50 перископів. Вартість одного - 100 грн. На прохання військових додали оптику. З монокуляром перископ подорожчав до пів тисячі гривень. Але це дало можливість збільшити відстань споглядання у 16-ть разів. При цьому пристрій залишився найдешевшим. Адже вартість промислового - від 3-х тисяч грн.
Чудова річ, якщо дивишся в бік росії. Дякуємо за гарну річ! Разом до перемоги!
Закарпатські волонтери виготовляють і ексклюзивні перископи. Як цей – "бавовнятко". Але на фронт такий не поїде. Його продадуть з аукціону, а на вторговані кошти зроблять нові вироби для фронту.
Шикарніша артилерійська скопічна труба допомагає нам виявляти фізичні перешкоди та засоби. Слава Україні!
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