Про потреби лікарень дізналися від своїх колег із ДСНС

Волинянам від рятувальників Лодзя. Польські пожежники-волонтери привезли до лікарень області найнеобхідніші перев'язувальні матеріали та медикаменти. Від своїх волинських колег з ДСНС дізнались про потреби медиків і цього разу змінили маршрут.

На територію волинської лікарні заїжджають великі червоні буси. Пожежники-волонтери з Польщі привезли медикам витратні матеріали.

Це є спеціальні підстилки для хворих на зразок одноразових пеленок. Це є спеціальні пов'язки на рани при опіках, якихось масивних саднах з дефектами м'яких тканин, з різними розмірами.

Рятувальники з Лодзя і раніше привозили допомогу до українських міст, але на Волині вперше. Про потреби лікарень дізналися від своїх колег із ДСНС.

Ґжеґож Кочолек, директор міського відділу антикризового управління й безпеки в Лодзі:

Влада міста Лодзь, спільно з пожежною вартою, віддавна підтримують українців у Польщі і за кордоном, тут, в Україні. Нашим містом-партнером є Львів. Але дізналися про Ваші потреби. І за сприяння ЮНІСЕФ привезли медичні засоби, які мали.

Пан Даріуш працює у лісовій пожежній охороні Польщі на волонтерських засадах. В Україну приїздить, бо відчуває, що може принести користь.

Даріуш Клущинський, екскерівник відділу порятунку лісової пожежної охорони:

Ми робимо те, що любимо. І коли є можливість допомогти Україні, то допомагаємо.

Польські волонтери кажуть: їм важливо було передати допомогу не в загальні пункти збору, а безпосередньо в медзаклади.

Микола Пемпко, завідувач відділення екстреної медичної допомоги:

Пожежна варта з Лодзя сама запропонувала й надала допомогу нашій лікарні… Ця допомога нам зараз украй потрібна, враховуючи потік важких хворих.

Польські рятувальники готові допомагати волинськими медиками й надалі.