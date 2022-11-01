Польські пожежники-волонтери привезли до лікарень Волині найнеобхідніше [ Редагувати ]
Волинянам від рятувальників Лодзя. Польські пожежники-волонтери привезли до лікарень області найнеобхідніші перев'язувальні матеріали та медикаменти. Від своїх волинських колег з ДСНС дізнались про потреби медиків і цього разу змінили маршрут.
На територію волинської лікарні заїжджають великі червоні буси. Пожежники-волонтери з Польщі привезли медикам витратні матеріали.
Це є спеціальні підстилки для хворих на зразок одноразових пеленок. Це є спеціальні пов'язки на рани при опіках, якихось масивних саднах з дефектами м'яких тканин, з різними розмірами.
Рятувальники з Лодзя і раніше привозили допомогу до українських міст, але на Волині вперше. Про потреби лікарень дізналися від своїх колег із ДСНС.
Ґжеґож Кочолек, директор міського відділу антикризового управління й безпеки в Лодзі:
Влада міста Лодзь, спільно з пожежною вартою, віддавна підтримують українців у Польщі і за кордоном, тут, в Україні. Нашим містом-партнером є Львів. Але дізналися про Ваші потреби. І за сприяння ЮНІСЕФ привезли медичні засоби, які мали.
Пан Даріуш працює у лісовій пожежній охороні Польщі на волонтерських засадах. В Україну приїздить, бо відчуває, що може принести користь.
Даріуш Клущинський, екскерівник відділу порятунку лісової пожежної охорони:
Ми робимо те, що любимо. І коли є можливість допомогти Україні, то допомагаємо.
Польські волонтери кажуть: їм важливо було передати допомогу не в загальні пункти збору, а безпосередньо в медзаклади.
Микола Пемпко, завідувач відділення екстреної медичної допомоги:
Пожежна варта з Лодзя сама запропонувала й надала допомогу нашій лікарні… Ця допомога нам зараз украй потрібна, враховуючи потік важких хворих.
Польські рятувальники готові допомагати волинськими медиками й надалі.
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