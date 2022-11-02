До кінця року, прогнозують експерти, ціни на продовольство зростуть ще на 15%.

А наш наступний матеріал про ситуацію, яка знайома зараз абсолютно всім. Ви йдете в магазин за продуктами, берете звичнийний набір, чітко за списком - нічого зайвого. Але на касі - що не день - залишаєте більше грошей. Наскільки в Україні подорожчали продукти? І чого чекати далі. Порівняльна цінова математика - від Ярини Марків.

Ярина Марків, кореспондентка:

На житло й комірне, на одяг і засоби догляду, на ліки, дорогу й на... харчі. Понад половину свого заробітку українці…проїдають! За рік купівельна спроможність громадян знизилася на чверть, а ціни на продукти - зросли на третину.

Олег Пендзин:

Продовольчий кошик зросте на 37 38 відсотків.

Ярина Марків, кореспондентка:

Торік у жовтні я робила закупи у цьому ж магазині. Брала найнеобхідніше - яйця, молоко, овочі, фрукти, м'ясо, хліб та крупи. І зберегла чек. Щоб порівняти, у скільки сьогодні обійдеться такий самий набір продуктів.

Почну з овочів. Торік "борщові" коштували приблизно однаково, в середньому - 13 гривень. Візьму моркву - в жовтні 21-го точно памятаю за кілограм правили 15 грн., зараз - 22. Ось вам уже + 7 гривень. Ріпчаста здорожчала більш майже удвічі - з 13-ти до 30 ти. (29,90). А картопля - піднялася в ціні лише на гривню. (9,50 - 10, 50 )

Основним драйвером продовольчі інфляція є овочі і фрукти. Вони зросли практично в 2 рази. Причина росту овочів і фруктів пов'язана з одного боку - коли ми з вами говоримо про овочі з окупацією південних території України.

А відтак - і від вимушеного імпорту. І тут треба пам'ятати і про курс долара та закладений валютний ризик, і про здорожчання логістики та палива, які серйозно впливають на ціну. Зокрема, бананів. Торік тут вони коштували 27 грн за кіло. А зараз - на 33 гривні дорожче. Шістдесят!. (59,90). Натомість українські яблука - майже не здорожчали.

Олена Степанівна, покупчиня:

На яблука ж урожай гарний був цього року, так шо ціни нормальні.

Хліб - на черзі. Батон нарізний за рік став важчим на 3 гривні.

Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради:

У нас стабільно кожного року хліб дорожчає . Це пояснюється затратними частинами, які несуть в собі виробники хлібобулочних підприємств.

Відіграють велику роль енергоносії, сюди додається фактор інфляції - Національний банк каже, що буде порядка 30%, а продовольча інфляція в нас більш інтенсивініше рухається.

Яскравий приклад - ядриця!

Обовʼязково беру гречку, це моя цлюблена крупа. Торік пачка цього виробника коштувала 50 гривень. Зараз – девʼяносто. Плюс сорок гривень до ціни.

Та вартість ядриці вже йде на спад, кажуть експерти. Бо держава підтримала аграріїв. Та й урожай от-от зберуть!

Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради:

Ми щороку вирощували там 70 - 80 тисяч, то в цьому сезоні будуть порядка 130-140 тисяч крупи.

А до крупи - м'ясо. Сьогодні за півкіло курячого філе доведеться віддати на 10 гривень більше, ніж торік.

На свинину з січня до жовтня ціна зросла на 33 відсотки. Та склала 164 гривні. На сало в принципі 55 відсотків.

Максим Гопка, аналітик асоціації "Український клуб аграрного бізнесу":

Впливають на ціну виробництво м'яса, по-перше, це стрімке, звичайно, скорочення поголів'я. Наприклад, по свинині - це поголівʼя може відновитися не раніше весни-літа 22-го року. Тобто через бойові дії за рахунок окупованих територій.

По-друге - вартість кормів та мікроелементів для тварин. Відкриття зернового коридору вплинуло на ріст цін, та найперше - здорожчання кормів на світовому ринку. А, до прикладу, 70% вартості курятини - це комбікорм. Як і яєць.

Ярина Марків, кореспондентка:

Коли курячі кілька тижнів тому блискавично злетіли в ціні вдвічі - я була, м'яко кажучи шокована. У понеділок береш 10ток за 30 гривень, а вже в середу - за 65. (65,90).

Олег Пендзин:

У нас просто розкручена ситуація з яйцем. Енергоносій дуже дорогий, а на птахофабриках мікроклімат тримається, тепло. Крім цього, яйця - це сезонний товар, кури починаючи з жовтня менше несуться.

А я кладу в свій кошик ще молоко, сметану та сир, які теж додали в ціні пристойно. Й це все на сьогодні.

Підрахую: через рік ті самі продукти обійшлися мені на 168 гривень дорожче. Я залишила в магазині понад півтисячі.

Ярина Марків, кореспондентка:

Тож що сьогодні 500 гривень? Це плата за 2 робочі дні українця з мінімальною зарплатою. І за один похід у магазин.

До кінця року, прогнозують експерти, ціни на продовольство зростуть ще на 15%.

І чим більше буде енерговідключень, тим дорожчою ставатиме собівартість виробництва й переробки аграрної продукції. Та українцям ні холоди, ні ціни - не страшні.

Олена Степанівна, покупчиня: