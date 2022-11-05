У Мукачеві в одній зі шкіл вже чотири роки заробляють на смітті. Сортують непотріб і продають. Раніше так вже зібрали кошти на лікування одній з однокласниць, а також подарували планшет учню з інвалідністю. А нині хочуть допомогти армії. Докладніше далі.

Руслані всього 12, та вже майже пів року дівчинка ретельно сортує сміття.

Руслана, школярка:

Щоби наша природа не забруднювалася, щоб ми дихали киснем, а не всякими хімічними речовинами.

До питання захисту довкілля ставиться серйозно. Привчає сортувати і батьків, і сусідів. Розділене сміття відносить на сортувальні станції Мукачева. А от пластикові кришечки, сюди до школи.

Це коване серце встановили в одній зі шкіл Мукачева нещодавно. А воно вже наполовину повне. Сюди кидають тільки пластинкові кришечки. Однокласники Мирон та Каміла за місяць, вже втретє приносять зібране. Бо ж знають, робиться це не тільки для захисту довкілля.

Мирон та Каміла, школярі:

Бо ці кришки підуть на допомогу воєнним на шоломи, якщо будуть например нога поламається, то ці кришки перероблять і зроблять тіпа такий от як то ся називає? Протези? Протези.

Насправді з кришечок не виготовлятимуть протезів, але їх планують продати, а вилучені кошти пожертвувати для бійців. У цій школі давно зрозуміли, що на смітті можна заробляти.

Едіта Труш, заступниця директора школи з виховної роботи:

Ми збираємо макулатуру, здаємо за це отримуємо кошти невеликі, але. І діти ці кошти спрямовують на благодійність ці кошти спрямували діти для нашої учениці, яка переборювала важку хворобу.

У кожному класі встановили сортувальні контейнери.

Це є папір, пластик і органіка.

Збирають макулатуру, пластик, листя, а ще:

І ось діти знають, що навіть такий - акумуляторна батарейка підлягає утилізації. Ось бачите, є десь застаріле, це явно десь зібрав з землі. І приблизно за один навчальний рік ми маємо повний контейнер.

Цьогоріч учні школи стали учасниками одного всеукраїнського проєкту. І отримали прес для пляшок.

Михайло Лабош, директор школи:

Воно під'єднується до гори, цей прес піднімається. Піднімаєш чим вище пластик завантажується, закривається і потім, декілька учнів можуть справитися з тим, що вони цей прес опускають так сильно, щоби зробити.

Школярі щиро хочуть допомогти нашим захисникам на фронті. Знають, перемога України не за горами.

Руслана, школярка: