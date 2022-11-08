Біг на підтримку ЗСУ! У Кропивницькому волонтери-бігуни влаштовують ультрамарафони - забіги на довгі дистанції. Під час них збирають кошти для захисників, зокрема на ремонт бойових машин. Подолання дистанцій транслюють у соцмережах, де і закликають донатити на підтримку ЗСУ. На одному з таких забігів побували наші кореспонденти.

Твій організм такий, він розслабився і дуже важко його в тонус зробити, легеньке тренування, де там потрусити.

Це розминка бігунів перед ультрамарафоном. Цього разу долаюсь сімдесят кілометрів. Стартують у Кропивницькому, фініш у Новоукраїнці. Аби здолати таку відстань необхідно добре підготуватись.

Роман Волошин, учасник ультрамарафону:

Вітровка, яка буде захищати від вітру, вологи, лосини звичайні, носочки звичайні й стильні кросівки, головне, щоб було тепло і комфортно, рекомендую перчатки, така погода без них ніяк світловідражаючий елемент, якщо ви бігаєте вечором, всяке там жилети і тому подібне, щоб вас бачили водії, тому що це безпека.

Ідейниця таких благодійних забігів - менеджерка з туризму та закохана у біг Олександра. У такий спосіб збирає кошти на допомогу ЗСУ.

Олександра Морозова, учасниця ультрамарафону:

Зранку просинаєшся і вже вісім місяців, вже втомився, дуже морально втомився, бо в тебе друзі там, ти кожного ранку благаєш Бога, щоб він їх захистив, кожного окремо коли вони пишуть, дзвонять і дякують мільйон разів на день, то наче твою душу обгортає така ковдрочка і ти згадуєш всі ці подяки та ти встаєш, ідеш з новою силою, вони нас надихають робити такі вчинки.

До неї долучився студент - Роман. Вони разом долають дистанції та на своїх сторінках транслюють успіхи, збираючи під час цього кошти для українських героїв.

Роман Волошин, учасник ультрамарафону:

У нас в країні дуже складна ситуація. Війна. Ворог на нас суне ордою, тому ми ось так вирішили допомогти нашим армійцям, відремонтувати авто, зібрати кошти, хоч трохи, але це теж дає результат, тому разом до перемоги.

Дистанцію волонтери-бігуни здолали за сім годин. І за час марафону назбирали майже десять тисяч гривень. Ці кошти витратять на ремонт бойової автівки наших захисників.