Майже 20 тисяч ворожих телеграм-каналів заблокували волонтери завдяки проєкту кіберполіції "Мрія". Це телеграм-бот "Стоп Раша Мрія", з якого можна надсилати скарги адміністраторам соцмережі.

Саме телеграм-канали стали інформаційною зброєю масового ураження і своїм контентом намагаються поширити паніку серед українців. Проте і на цьому полі бою рашисти програють. Докладніше - в сюжеті Вікторії Балицької.

Оперативність та анонімність - ці дві ознаки зробили телеграм-канали ефективною зброєю у війні. Росія, у якій телеграм має найбільше користувачів, порівняно з іншими країнами світу, використовує цю соцмережу для залякування українців, пояснює кіберполіцейський Остап Кончевич. Завдля цього працюють бото-ферми та спецслужби. Правоохоронець ділить пропагандистські телеграм-канали рашистів на три категорії. Перша - це відверто ворожі пабліки, які працюють здебільшого на російську аудиторію.

Остап Кончевич, старший інспектор з особливих доручень Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області:

Канали, які ведуть відверту колабораційну діяльність або є ворожими до України. Де відповідно використовується ворожа символіка, комуністична символіка, таке теж буває. Або де публічно закликають до геноциду українського народу.

Друга катеогрія - це канали, що прагнуть впливати на свідомість українців. Вони видають себе за офіційні, щоб у потрібну ворогу мить поширити дестабілізаційний вкид та ввести в оману.

Остап Кончевич, старший інспектор з особливих доручень Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області:

Це канали, які можуть маскуватися під офіційні телеграм-канали різних військових частин, різних військових бригад, структурних підрозділів національної поліції, ДСНС.

Справжні офіційні канали завжди мають поруч із назвою так звану "галочку" і не містять реклами - пояснює поліцейський. А тексти там написані без помилок. І третя, найпопулярніша, категорія - канали, що позиціонують себе як новинні.

Остап Кончевич, старший інспектор з особливих доручень Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області:

Вони є, я б сказав, найбільш небезпечними. Вони поширюють інформацію, так звані чутки. Вони поширюють неправдиву інформацію, неперевірену інформацію. Але тим не менше, такі канали дуже сильно розганяють паніку і дестабілізують ситуацію в певному регіоні. Насправді такі телеграм-канали можуть вестися навіть українською мовою для того, щоб залучити більше людей особливо західних регіонів.

Головна ознака таких перевертнів - відсутність посилань на офіційні джерела. Такі телеграм-канали треба виявлити і знешкоджувати, хоч це і складно. Потрібні скарги від 60 відсотків підписників. Богдан - волонтер, який допомагає блокувати ворожі "рупори".

Нам вибиває завдання, тобто ми можемо заблокувати телеграм канал. Є пропонована скарга, ми можем її використати. Переходимо за тим посиланням на цей телеграм-канал. Ми бачимо, що він російський, він пропагандує свої новини, які є неправдивими. Ми можем нажати "поскаржитися".

Богдан - курсант вишу ДСНС, і щодня після занять він виконує свій громадянський обовʼязок - заходить у телеграм-бот "Стоп Раша Мрія", щоб у такий спосіб наблизити перемогу.

Богдан Філіпчук, волонтер:

Так як я ще курсант, я теж хочу якось долучитися до війни. Наприклад, я можу сісти за комп'ютер, виконати ці пару дій і це вже буде теж якийсь маленький крок до перемоги.

Для боротьби із ворожими телеграм-каналами кіберполіція створила бот "Стоп-Раша-Мрія". З його допомогою можна надсилати скарги на ворожі публікації, які не відповідають стандартам соцмережі, та повідомляти правоохоронців про підозрілий контент. За девʼять місяців на каналі авторизувалося понад 260 тисяч волонтерів, які усі разом зробили, здавалося, неможливе.

Валерія Івкова, старший інспектор Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області:

Було заблоковано 19 215 телеграм каналів з активною аудиторію 230 мільйонів користувачів. Крім того, за допомогою вказаних ресурсів було додано нами до раціо, тобто на перевірку 77 тисяч ворожих посилань.

Остап Кончевич, старший інспектор з особливих доручень Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області:

Був заблокований один з каналів, ну назви я казати не буду із зрозумілих причин, один з воєнкорів, в якого було майже 700 000 підписників. Тобто ефективність цього каналу "Мрія", вона є доведена практично.

Однак проєкт потребує ще більше волонтерів. Долучитися до "Стоп Раша Мрія" і зробити маленький крок до великої перемоги може кожен.