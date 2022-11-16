На Київщині літня жінка загинула на цвинтарі через ракетний обстріл 15 листопада. Про це повідомила поліція Київської області. Трагедія сталася у селі Плесецьке Фастівського району.

16 листопада до правоохоронців звернулась староста села Плесецьке та повідомила, що на території кладовища виявили тіло місцевої жительки.

"Під час повітряної атаки 69-річна жінка знаходилась на цвинтарі, вшановувала пам'ять чоловіка та загинула через смертельне поранення уламками ракети", - розповів начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Він також повідомив, що в самий розпал вчорашнього масованого обстрілу Київщини на спецлінію "102" від керівника одного із навчальних закладів Бучанського району надійшло таке повідомлення: "За школою діти знайшли збиту ракету і несуть показати".

Те, що діти під час ракетної загрози знаходились на вулиці, те, що дорослі відкрито ігнорували повітряну тривогу - вища міра безвідповідальності. Той же факт, що малеча так легковажно поводилась із вибухонебезпечними предметами, які несуть реальну загрозу життю і здоров’ю - просто шокує. Вкотре закликаю дорослих подбати про те, щоб діти знали і дотримувались простих заходів безпеки. Під час повітряної тривоги проходили в укриття, розуміли, що в разі виявлення небезпечних предметів чіпати їх не можна, треба повідомити дорослим або подзвонити до поліції.

Внаслідок чергової масової атаки окупантів на Київщину 15 листопада відбулося влучання 3 ракет, щонайменше 5 - збито силами ППО.

Постраждали Обухівський, Фастівський та Білоцерківський райони. Руйнувань зазнали об'єкти енергетичної інфраструктури, житлові будинки. Поранення зазнали три людини, одна жінка загинула.

Нагадаємо, 15 листопада російська армія завдала наймасовішого ракетного удару по енергетичній інфраструктурі України. Рашисти випустили 96 крилатих ракет, 75 збила українська ППО.