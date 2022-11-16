Через масовану ракетну атаку у багатьох будинках Києва та області зникло світло.

Наймасованіший ракетний обстріл енергосистеми України. Росія вчора запустила по території нашої країні 90 ракет. 73 з них збили сили ППО. Але ті, що влучили у ціль - залишили без світла 10 мільйонів українців.

Найскладніша ситуація нині в північних і центральних областях, кажуть в "Укренерго". Тож, відучора запроваджені аварійні відключення всіх категорій споживачів. У Києві - стабілізаційні графіки не працюють, діють спеціальні аварійні. І така ситуація, за словами міністра енергетики Германа Галущенка, може вплинути й на енергосистеми сусідніх країн. Роман Барашев розкаже більше про наймасованішу ракетну атаку.

Вівторок. Приблизно о пів на третю дня повітряну тривогу оголошено майже по всій країні. Ворожі ракети одна за одною пролітають над Київщиною. Частину вдається збивати силами ППО, та кілька - все ж потрапляють у ціль.

Ось величезна вирва після удару в одному з населених пунктів Київщини. Ворожа ракета пошкодила нежитлову будівлю. А тут російський снаряд - проломив дах одного з приватних будинків в області. Поліцейські збирають уламки ракети - просто у кімнатах! Жертв - за попереднім даними - немає.

Лунають вибухи й у Києві. Печерський район - центр столиці. Російські ракети - поцілили у житлові будинки! Перші кадри з місця влучання. Під'їзд п'ятиповерхівки почорнів, із вікон - виривається полум'я.

Світлана Романчук, мешканка обстріляного будинку:

Лежали, дивились телевізор, тривога, мало часу пройшло і в балконі у вікні, сильний вогонь і хлопок, зразу запах в квартирі, повискакували з чоловіком у коридор полягали, а з кухні став іти дим в коридор.

Петро Романчук, мешканець обстріляного будинку:

Начали сипаться стьокла, трєщать начала елєктропроводка, було включено все, микроволновка була включена, і бойлер, начало все горіть.

Світлана Романчук, мешканка обстріляного будинку:

Похватали одежу, відкрили двері та побігли на вулицю.

Квартира родини Романчук - на четвертому поверсі пошкодженого будинку. Чоловік і жінка - дивом залишилися живі.

Світлана Романчук, мешканка обстріляного будинку:

Попало в третій, на балкон, і в нас десь близько кондиціонера, в стіну в кухню. Там отака дирка. Під нами жінка загинула. Років десь 75 їй.

Згодом посадовці підтверджують - є жертва російського обстрілу.

Віталій Кличко, міський голова Києва:

На Печерську, в одному з будинків, куди влучила ракета, рятувальники виявили тіло одного загиблого. Рятувально-пошукові роботи тривають.

Петро Романчук, мешканець обстріляного будинку:

Такий руський мир пришел нас спасать.

Пожежники, лікарі та поліцейські прибули на місце обстрілу за лічені хвилини, розповідають постраждалі.

Петро Романчук, мешканець обстріляного будинку:

Нас зразу забрали до скорої, допомогу надали і так держимось пока. Будем держаться…

Переночувати людям із квартир, що зруйновані чи пошкоджені вогнем, посадовці запропонували провести в сусідній школі.

Дар'я, переселенка з Нової Каховки:

Что-то очень громко бахнуло. Я побежала в подвал. Потом прорвало трубу, начала текти вода и мы пошли в подземный переход.

Олена та її донька, рятуючись від рашистської навали, приїхали до Києва з Нової Каховки місяць тому. Орендували квартиру на п'ятому поверсі цього будинку. Коли пролунала повітряна тривога, спустилися у підвал.

Олена Мішкина, преселенка з Нової Каховки:

Дитина зібрала кішку, я документи, ми пішли у підвал, там нікого не було. Дитині стало душно, каже, я вийду, трошки подихаю. Сильний взрив, я начала кричать: Даша, Даша! - Кішка теж перелякана, мабуть. - Та вона ще з окупації перелякана.

Роман Барашев, кореспондент:

Чотири години поспіль після ракетного удару тут працювали рятувальники та поліція. От такі експонати рускава мира ми знаходимо під ногами. А мешканці пошкодженого будинку ще чекають, коли їм дозволять повернутися до квартир, щоб забрати хоча б документи.

Олександр Макушенко, пресофіцер ГУ ДСНС Києва:

Загалом по Києву у нас було падіння уламків в 3 місцях: 2 у Печерському районі, одне з яких тут, інше також в житловий будинок 24-поверховий, там постраждала квартира, часткове руйнування там. На щастя, нікого там не було і ніхто не постраждав. І ще одне збиття було в Оболонському районі столиці - впав уламок ракети на фундамент занедбаного будівництва.

На цих кадрах видно дим, що піднімається над печерською п'ятиповерхівкою. Цим відео з нами поділилися мешканці житлового кварталу, до якого теж дотягнулася важка рука "русскава мира".

Михайло, охоронець житлового кварталу:

Приїхали комунальні служби, приїхала ДСНС, всі служби, які повинні займатися цією подією, зараз встановлюється причина, проводяться певні роботи, поставлено оціплення. - Жертв не було? - Жертв не було, всі живі всі здорові.

Ми зайшли в кав'ярню, яка розташована навпроти будинку, куди було влучання і розпитаємо очевидицю події, що ж сталося.

Ліана, бариста:

Ми не бачили цього прильоту, але деякі клієнти, що стояли на балконі, і бачили... як уламок від ракети... потрапив до квартири на 24 поверсі. Кажуть, в домі нікого не було, але двері вибито і є там пошкодження в квартирі. Вибухи були дуже гучні, затрясло будівлю, одразу всі, хто був в кав'ярні, підскочили.

Через масовану ракетну атаку у багатьох будинках Києва та області зникло світло. Почалися перебої з мобільним зв'язком.

Олексій Кулеба, Голова Київської обласної військової адміністрації:

На жаль, сталася критична ситуація з постачанням електроенергії на території Київської області, діють серйозні обмеження. Користуйтесь послугами національного роумінгу, якщо у вас є проблеми зі зв'язком. Мобільні оператори працюють в автономному режимі. Таке може відбуватись, що зв'язок буде погіршуватись. Тим не менш прошу вас не панікувати, зберігайте спокій. В області працюють лікарні, вони всі забезпечені дизельними генераторами.

У столиці - під час затяжної повітряної тривоги зупинилася червона гілка метро. На багатьох дорогах у центрі міста утворилися величезні затори. Втім після відбою повітряної тривоги - підземка відновила роботу. Ближче до комендантської години поступово на дорогах полегшився трафік.